I to år har han været en af holdets største stjerner, men nu er den danske Counter-Strike-spiller Valdemar 'valde' Bjørn Vangså blevet solgt.

Det oplyser det danske storhold North i en pressemeddelelse mandag.

»Som I alle måske allerede ved, er tiden kommet til at jeg skal prøve noget nyt og forfølge en ny vej i min karriere. Jeg kan mærke på mig selv, at det er den rigtige beslutning,« fortæller 'valde'.

Tilbage i oktober blev den danske spiller bænket fra mandskabet, og har ikke været i aktion siden.

ARLINGTON, TX - NOVEMBER 24: Valdemar 'valde' Bjorn of North competes against MIBR during the FACEIT ECS Season 6 semi-finals on November 24, 2018 in Arlington, Texas.

Siden har der gået massive rygter om, at stjernespilleren ville skifte til den internationale organisation OG, men det er stadig uvist, hvem den danske spiller er blevet købt af.

I et længere opslag på sin Twitter-profil fortæller 'valde' også ærligt omkring sin tid i North, der nu er slut.

'Jeg har været skuffet over mig selv og over, at jeg ikke har gjort det bedre i de sidste par måneder i North, men jeg har lært så meget omkring, hvem jeg gerne vil være som spiller, og jeg ser frem til 2020 som det år, hvor jeg vil tage det næste skridt i rejsen mod at blive en endnu bedre og mere komplet spiller,' skriver han blandt andet.

Det oplyses heller ikke, hvad Valdemar Bjørn Vangsås kommende arbejdsgiver har måtte slippe for at få fingrene i manden, der blev kåret til verdens 20. bedste spiller i 2018.

Hey guys! I know I've been silent for a while, but today is the day where I leave North. I wrote a couple of words regarding the whole situation on my profile, so head over there if you want to read it :-)



Thank you for all the support and memories pic.twitter.com/ANbXJFAx9R — valde (@Officialvalde) December 2, 2019

North har været igennem et hav af udskiftninger gennem årene og befinder sig lige nu helt nede på en placering som nummer 22 i verden.

Tilbage i maj smed de holdkaptajnen Casper 'cadiaN' Møller af holdet, og nu er 'valde' også endegyldigt fortid i organisationen.

Det er danske René 'cajunb' Borg, der har overtaget pladsen. Udskiftningen skete allerede, da 'valde' blev bænket tilbage i midten af oktober.

På trods af de mange udskiftninger og svingende præstationer, så er Norths nye direktør, Christopher Håkonsson, sikker på, at mandskabet vil komme stærkt tilbage i 2020.

»North har en masse uforløst potentiale. Med en ny og klar strategi, som vi i øjeblikket arbejder på at gøre færdig i både den sportslige del og i resten af organisationen, så tror jeg, at vi vil udvikle os stærkt i 2020,« fortæller han i pressemeddelelsen.

North består i dag af Philip 'aizy' Aistrup, Markus 'Kjaerbye' Kjærbye, Nicklas 'gade' Gade, Jakob 'JUGi' Hansen og René 'cajunb' Borg.

Næste opgave for dem bliver i denne uge, hvor de sammen med verdenseliten deltager i ESL Pro League Finals i Odense.

Første opgave er onsdag, hvor de danske drenge møder Team Liquid.