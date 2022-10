Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske Counter Strike-stjerne Kristian 'k0nfig' Wienecke skal ud og finde sig en ny arbejdsgiver.

For den 25-årige e-sportsudøver er nemlig færdig på det danske storhold Astralis.

Det meddeler holdet i en pressemeddelelse.

Astralis skriver, at parterne er blevet enige om at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning grundet 'personlige omstændigheder'.

Årsagen er dog angiveligt en alvorlig episode, der fandt sted i september.

Her var den unge dansker – ifølge hovedpersonen selv – involveret i et voldsomt slagsmål med en promotor, der arbejder på en natklub på Malta, hvor holdet deltog i en stor turnering.

I første omgang benægtede Kristian 'k0nfig' Wienecke rygterne om det voldsomme slagsmål, som havde givet ham alvorlige skader, men efter mandagens afsked med Astralis har e-sportsudøveren valgt at give sin version af sagen i et langt opslag på ét af sine sociale medier.

Og det er grufulde detaljer, som danskeren nu deler fra episoden, som han påstår, der fandt sted, da natklubspromotoren ikke ville lukke ham ind til de andre holdkammerater uden en betaling på 5.000 euro – svarende til 37.000 danske kroner.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kristian Wienecke (@k0nfig)

»Jeg var aggressiv og følte mig ydmyget, så vi begyndte at diskutere. Jeg fortalte ham, at han var en taber, fordi han stod og følte sig bedre end alle andre, og pludselig begyndte han at spytte og sparke mig i hovedet,« fortæller 'k0nfig'.

Efter den chokerende oplevelse måtte danskeren i første omgang sidde og sunde sig på fortovet.

Men efter noget tid fulgte han efter promotoren ned ad gaden for at konfrontere ham med det, der lige var sket, lyder det videre.

»Han spyttede mig endnu en gang i ansigtet og svinede mig til, og det gjorde mig rasende. Vi begyndte at slås, og han brækkede mit ben. Han sparkede mig ligeledes flere gange i hovedet, mens jeg lå ned,« påstår Kristian 'k0nfig' Wienecke og tilføjer:

»Jeg prøvede at komme væk, men jeg kunne ikke støtte på mit ben, og det endte også med, at min fod gik af led. Jeg var bange for, at jeg skulle dø.«

Den danske Counter Strike-stjerne blev herefter kørt på hospitalet, efter nogle forbipasserende havde ringet efter en ambulance.

De efterfølgende dage gennemgik han flere operationer på grund af de store skader i benet og foden.

Astralis meddeler i pressemeddelelsen, at de ikke vil kommentere på episoden.

»Vi har løbende haft en god dialog med Kristian, som nu har brug for ro til at komme igennem en svær periode. Lige nu handler det om, at Kristian får tid og ikke har et pres hængende på sig i forhold til, hvornår han skal spille igen. Derfor er vi blevet enige om at ophæve kontrakten og fritstille Kristian,« siger Kasper Hvidt, der er sportsdirektør hos Astralis.

B.T. har mandag aften forsøgt at få bekræftet danskerens udlægning af sagen af det lokale politi på Malta.

Det har dog i skrivende stund ikke været muligt.