Astralis-stjernen Peter 'dupreeh' Rasmussen er søndag aften kommet med på en helt særlig liste.

Han er nemlig blevet kåret til verdens 16. bedste spiller.

Det er Counter-Strike-mediet HLTV, der står for udnævnelsen og som hvert år kårer verdens 20 bedste spillere.

Sidste år blev 'dupreeh' kåret til verdens femte bedste, men i år er han altså at finde noget længere nede af listen. Alligevel glæder han sig over at være en del af top 20.

»Glad for at være på top 20-listen for sjette gang i min karriere som nummer 16 i år. Ville have elsket en bedre placering, men det er der vist kun min egen skyld. En lidt turbulent start på 2019, men senere så det bedre ud. Ser frem til at erobre 2020,« skriver han på sin Twitter-profil.

Hos HLTV giver man den 26-årige danske stjerne følgende ord med på vejen:

'Der, der adskilte dupreeh fra konkurrenterne, der endte bag ham, var hans utallige gode præstationer, som resulterede i en MVP-titel (Most Valuable Player, red.) og fem EVP-titler (Exceptionally Valuable Player, red.) sammen flere præstationer, der bragte ham meget tæt på EVP-territoriet ved eksempelvis Berlin Major og IEM Beijing,' skriver de.

At han ikke var højere på listen forklarer de med, at han sjældent var den afgørende faktor for holdets succes.

Happy about making @HLTVorg TOP 20 list for the 6th time overall in my career, as #16 this year. Would've loved a better placing, but I guess there's only one to blame! A bit of a turbulent start to 19, but the later quarter looked better. Looking forward to conquering 2020. — Peter Rasmussen (@dupreeh) January 5, 2020

Succes var der også masser af for Astralis-drengene i 2019, der endte med at vinde begge Major-turneringer. Med sejren i september i Berlin betød det endda, at de som det første hold nogensinde havde vundet tre Majors i streg, ligesom de nu også er det eneste hold, der har vundet fire Majors i alt.

Astralis sluttede samtidig året på førstepladsen på verdensranglisten.

De kommende dage vil de resterende spillere fra top 20-listen blive afsløret.

Her er det mere eller mindre forventet, at Astralis' Nicolai 'dev1ce' Reedtz er at finde blandt de tre bedste. Så er spørgsmålet bare, hvor han ender.