Chokerende, kontroversielt og rigtig, rigtig hårdt.

Da Counter-Strike-spilleren Markus Kjærbye i februar 2018 forlod Astralis til fordel for ærkerivalerne North, sendte det chokbølger gennem hele miljøet. Men selvom det var den unge stjernes egen beslutning, så var det bestemt ikke nemt.

Det afslører han i programmet 'Drux & Flam: Vi smadrer Kjaerbye i CS:GO og IRL' på DRTV.

»Den er hård. Én ting er at skifte hold. Det kan alle gøre. Men måden det skete på, har jeg haft det svært med. Det var en sindssyg tid. Vi gik fra være top ti-hold til verdens bedste. Vi rejste endnu mere, og det var sjovt, men det var også hårdt,« siger den i dag 22-årige North-spiller og fortsætter:

»Jeg var fri af kontrakt, så det var helt fair at skifte. Og jeg gik ud fra, at jeg bare kunne fortælle det til holdkammeraterne. Jeg havde spillet med dem i lang tid, og så sagde jeg, at jeg gerne ville sætte mig ned og snakke med dem om det. Og så får jeg at vide, at det kan du ikke.«

Beslutningen kom bag på alle i og omkring Astralis. Flere af spillerne gik også ud på Twitter og udtrykte deres utilfredshed over, at deres holdkammerat nu var skiftet til rivalerne, uden at han have fortalt dem noget.

Blandt andet skrev Astralis' holdkaptajn Lukas 'gla1ve' Rossander, at han har fået det fortalt to timer før pressemødet, og at han ingen ord havde, mens Peter 'dupreeh' Rasmussen skrev 'intet andet end skuffet'.

De kunne derfor blot se til, da North på pressemødet inde i Parken kunne offentliggøre deres nye store stjerne.

Sådan så det ud, da Astralis den 29. januar 2017 vandt Major-finalen i Atlanta, der er Counter Strikes svar på verdensmesterskabet. Her blev Markus 'Kjaerbye' Kjærbye kåret som 'Most Valuable Player'. Foto: Kevin C. Cox

Og den reaktion virker Markus Kjærbye, der er kendt under gamernavnet 'Kjaerbye', til at kunne forstå den i dag.

I hvert fald kan han ikke selv se, hvorfor han ikke måtte fortælle sine daværende holdkammerater om sin beslutning.

»Jeg tror aldrig, jeg kommer til at forstå den del af det. Det der pressemøde...jeg kan ikke kende mig selv. Jeg ved, at jeg inde bag facaden havde det rigtig, rigtig dårligt der. Og det var også første gang, jeg græd i mange år. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg græd.«

»Jeg havde lige skiftet hold, men det var for hurtigt at ende et kapitel med ét pressemøde, og så skulle lægge de to år bag dig. Hele min familie var også sådan: 'hvad laver du?' Det var bare crazy. Det var sindssygt,« fortæller han.

Markus Kjærbye under sin tid i Astralis. Foto: Kevin C. Cox

Den i dag 21-årige Markus Kjærbye har siden februar 2018 spillet for North, der indtil videre ikke har været i nærheden af den succes, som Astralis har haft.

Astralis har siden skiftet vundet tre yderligere Major-titler, mens North kun har haft sporadisk succes. Det illustreres også tydeligt ved, at Astralis i dag ligger nummer 1 i verden, mens rivalerne er nede som nummer 20.

Men alligevel fortryder 'Kjaerbye' ingenting.

»Jeg kan ikke leve med at skulle fortryde noget. Jeg kan ikke vågne op hver dag og tænke, hvorfor jeg gjorde det. Livet går videre, og du lærer også af det. Når du er mest nede, lærer du også dig selv bedre at kende.«