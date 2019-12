Mandag formiddag blev esports-virksomheden Astralis Group børsnoteret. Der har været stor rift om aktierne, og ikke alle, der ønskede at få en aktie i virksomheden, fik mulighed for at købe.

Men en af dem, der fik investeret i Astralis Group, er den danske rapper Oliver 'Kesi' Chambuso.

I et interview med TV2 BUSINESS fortæller rapperen om, hvorfor han har brugt penge af egen lomme på Astralis Group:

»Der er flere forskellige grunde til, at jeg har smidt egne penge i det. En af dem er, at jeg synes, firmaet er spændende, og jeg har fulgt med i esport, for jeg kommer fra esports-verdenen. Som barn sad jeg på netcafé efter skole og spillede computer. Så jeg kender Counter-Strike.«

Foto: Kevin C. Cox Vis mere Foto: Kevin C. Cox

»Men det er også spændende at følge med i den her udvikling, der er i forhold til, hvor stort det vokser sig. Det er den nye form for rigtig sport. Det, synes jeg, er spændende,« siger Oliver 'Kesi' Chambuso.

Den danske rapstjerne ser et stort potentiale i virksomheden:

»Digitaliseringen gør, at det bliver personligt, fordi man kan interagere med spillerne direkte. Jeg tror, det kan være med til at vokse viksomheden kæmpe stor. Det handler om at komme i kontakt med de her fans og brede sig ud til publikummet og ramme målgruppen,« lyder det fra rapperen, som fortsætter:

»Men man skal samtidigt udnytte de sociale medier til at få en endnu større målgruppe,« mener Oliver 'Kesi' Chambuso.

Kesis bedste råd til den nye børsnoterede virksomhed er såmænd bare, at de skal fortsætte med at gøre det, de gør:

»Jeg synes, at det, de har gjort indtil videre, har fungeret meget godt. Jeg er stadig forholdsvis ny fan, og de har allerede vundet mig over på kort tid. Så lad os da overbevise flere mennesker og vokse og vækste,« slutter Oliver 'Kesi' Chambuso.

Astralis Group har fået en værdisætning på en halv milliard danske kroner.

I weekenden spillede Astralis ESL Pro league i Odense, hvor de var forsvarende mestre. Det lykkedes dog ikke for holdet at genvinde titlen, da de tabte semifinalen til det europæiske hold Mousesports, der har den danske spiller Finn 'Karrigan' Andersen på holdet. Mousesports vandt søndag aften turneringen.