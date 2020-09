Der var lagt op til et drabeligt dansk opgør, da det notorisk stærke Astralis-mandskab onsdag aften skulle op imod den 'nye' dreng i klassen, Heroic.

Heroic har på det seneste overtaget titlen som Danmarks bedste Counter-Strike-hold, og under den første playoff-kamp ved ESL Pro League sæson 12 beviste de hvorfor.

Casper 'cadiaN' Møller mandskab gjorde således det onde ved Astralis og vandt opgøret i sikker stil med cifrene 16-7, 16-7.

Det startede ellers godt for 'dev1ce' og co., der lynhurtigt bragte sig foran 4-0 på mappet Vertigo. Men så skruede de unge Heroic-drenge bissen på og kørte mappet hjem i sikker stil.

Emil 'Magisk' Reif leverde flere store spil, men han og holdkammeraterne på Astralis kunne ikke få spillet til at fungere mod landsmændene fra Heroic. Vis mere Emil 'Magisk' Reif leverde flere store spil, men han og holdkammeraterne på Astralis kunne ikke få spillet til at fungere mod landsmændene fra Heroic.

På kampens andet map, Nuke, kunne Astralis ikke for alvor få gang i deres terrorist-side, og derfor kom de heller aldrig tæt på deres danske rivaler.

Astralis' Emil 'magisk' Reif forsøgte ellers at gøre sit med et højt individuelt niveau og flere vilde runder, men det var ikke nok mod Heroic, der fra start til slut lignede et hold i kontrol.

Dermed er Heroic videre til semifinalen i årets ESL Pro League, hvor de allerede torsdag skal op imod tyske BIG.

Astralis kan dog glæde sig over, at det ikke er et farvel til den prestigefyldte turnering. Det er nemlig skruet sådan sammen, at de danske stjerner skal ud i en "opsamlings-knockoutfase", hvor holdet i første omgang møder Spirit. Vinder holdet den kamp og yderligere to mere, så ender holdet alligevel i finalen.

Heroic er aktuelt placeret som nummer to i verden, mens Astralis indtager en niendeplads.