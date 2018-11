Kasper Hvidt og e-sport? Det rimer formentlig stadig en smule skævt hos de fleste. Men det er virkeligheden i dag for en af dansk håndbolds største personligheder nogensinde.

Den tidligere landsholdsanfører har nemlig lavet et brancheskift af de mere interessante, idet harpiks og håndbold er udskiftet med computer og e-sport. Som sportschef i e-sport-firmaet RFRSH, der blandt andet ejer Counter-Strike-holdet Astralis, er Hvidt godt i gang med et nyt kapitel efter sin aktive karriere, som han indstillede for snart halvandet år siden.

Og selvom de to verdener virker meget forskellige, fortæller Kasper Hvidt, at han sagtens kan gøre brug af de erfaringer, som gjorde ham til en af verdens bedste målmænd i en lang årrække.

»Jeg kan bruge alt fra min egen karriere. Bortset fra om du skal redde bolden med højre eller venstre hånd som målmand. Men alt det andet, jeg selv brugte som aktiv, har jeg taget med: struktur, karrierestrategi, sæsonplanlægning og rammesætning. Så jeg gør fuldstændig det samme, som hvis jeg var blevet sportschef i en håndboldklub,« siger Kasper Hvidt, som dog påpeger en enkelt åbenlys forskel.

Den professionalisme, de lægger for dagen, og de timer, de vil ofre, er der ikke særligt mange håndboldspillere, der kan matche Kasper Hvidt

»Jeg kommer jo fra en helt anden verden, så jeg har ikke indsigt i indholdet (Counter-Strike, red.). Derfor er jeg ikke nede på det tekniske og taktiske plan. Det er udelukkende træneren, der står for det. Der ville jeg jo have haft flere holdninger, hvis det var håndbold.«

»Men jeg strukturerer atleternes hverdag og beskæftiger mig med det strategiske: Hvor meget skal vi træne, hvornår skal vi træne, hvor meget skal vi hvile, hvad skal vi spise osv.,« siger Kasper Hvidt, som har endnu en mulighed for et stort resultat med succesfulde Astralis, når der i denne weekend afholdes Blast Pro-Series i Royal Arena i København.

Indtil videre er Kasper Hvidts aftryk på Astralis til at få øje på.

Da han tiltrådte i jobbet i sommeren 2017, lå holdet nummer seks på verdensranglisten. I dag indtager Astralis førstepladsen og har vundet seks turneringer siden april, hvor man fik vendt skuden efter 10 måneder uden en turneringssejr.

Foto: Emil Hougaard Vis mere Foto: Emil Hougaard

Sportschefen forklarer, at han brugte det første halve år på at sætte sig ind i spillernes hverdag, før han så for alvor begyndte at sætte sit aftryk på tingene. Samtidig har han været med til at optimere rammerne til et niveau, som mange andre sportsklubber – ifølge Hvidt - ville misunde.

»Der var en sportspsykolog, da jeg startede, og så var der ikke andet. Nu er der mig selv som sportschef og så i vores performance-hold er der en fysisk træner, en læge, en fysioterapeut, en ernæringsvejleder, en sports-/organisationspsykolog og en body-sds-behandler,« fortæller Hvidt.

Han er dog ikke ude på at tage æren for Astralis' succes. Tværtimod understreger Kasper Hvidt, at han er meget imponeret af den dedikation, som Astralis-spillerne viser, og derfor er han glad for samarbejdet med det, der altså lige nu er verdens bedste Counter-Strike-hold.

»Årsagen til, at de vinder, er, at det er nogle mennesker, som er utroligt professionelle. Ligesom nogle af de ypperste, jeg har mødt i håndbolden. Det gælder både i forhold til at ville forbedre sig og være modtagelige over for værktøjer, der virker.«

Tre hurtige til Kasper Hvidt Er du helt færdig med håndbold? »Man skal aldrig sige aldrig. Men lige nu tænker jeg ikke meget på håndbold. Altså jeg følger med i ligaen, og hvordan det går, men det er på et overordnet plan. Jeg er meget glad for at være hos RFRSH.« Hvad har været den største overraskelse ved mødet med esport? »Farten, hvorpå ting ændrer sig. Jeg plejer at sige, at når jeg står op, finder jeg ud af, hvilke hold jeg er chef for. Det er den karikerede måde at sige det på. Ting går rigtig hurtigt. Der er hele tiden nogle nye regler. Så ændrer de lige nogle maps i et spil. Eller de ændrer reglerne i et spil, som bestemmer hvilke våben, du kan købe i et spil. Det svarer til, at der kom nye håndboldregler hver måned, som alle skulle sætte sig ind i. Pludselig måtte man tage fire skridt måske… Det går ret stærkt med forandring. Det kunne egentlig være ret interessant, hvis håndbolden kunne implementere det.« Er du selv begyndt at spille Counter-Strike? »Nej. Man skal bruge mega lang tid på at nå et absolut amatørniveau, og den tid har jeg ikke. Og jeg har heller ikke behov for det, vil jeg sige.«

»Den professionalisme, de lægger for dagen, og de timer, de vil ofre, er der ikke særligt mange håndboldspillere, der kan matche. Det er også derfor, de er gode til det her.«

»De her atleter er langt grundigere end håndboldhold i deres taktiske forberedelser. Hvis de ser en modstander ved en togvogn, så ved de, at de andre er gået i gang med et bestemt system, og så tre-to-en, så er de der … Der er meget mere taktik, end der er på et håndboldhold,« siger Kasper Hvidt, som efter 20 år på topplan naturligt laver mange sammenligninger med håndboldens verden.

Apropos netop harpikssporten har Hvidt i sin aktive karriere været vant til stor opmærksomhed fra både befolkningen og medierne. E-sport mangler stadig sit folkelige gennembrud i Danmark, men Kasper Hvidt mener, at sporten allerede er nået langt og har gode muligheder for at blive allemandseje i fremtiden.

»Jeg var for nylig til et møde med 150 erhvervsledere, hvor de blev spurgt, hvem der kendte Astralis. Jeg vil skyde på, at 90 procent kendte dem. Astralis er oppe i en liga nu, hvor vi ved Blast Pro-serien sidste år solgte flere trøjer, end for eksempel FC Nordsjælland gør på en hel sæson. Og vi nærmer os FC København og Brøndby i forhold til, hvor mange trøjer vi sælger,« siger han og fortsætter:

Foto: Emil Hougaard Vis mere Foto: Emil Hougaard

»Hr. og fru Danmark kommer nok ikke til at sidde og se det lige nu. Men når de yngre generationer bliver 'de gamle', som i dag sidder ved kaffebordet og ser håndbold, så kan det godt være, det er e-sport, de ser i stedet.«

»Jeg kan i hvert fald sige, at det er nogle rigtig store økonomiske muskler, der er involveret i det her og arbejder på, at det skal blive stort. Og her snakker vi på verdensplan. Dem har jeg ikke set i håndbold endnu. Så der er nogle af de mennesker, der har set, der er noget potentiale i det.«

»For os i lille Danmark, som synes, at håndbold er kæmpe stort, der må jeg bare sige, der er en rimelig stor verden med det her derude, som ikke rigtig er gået op for os endnu. Så når folk siger, 'det er da virkelig blevet stort', så siger jeg 'nej, det ER stort og har været det i lang tid. Vi har bare ikke opdaget det'.«

»Og på nogle punkter har det allerede overhalet håndbolden. Jeg havde jo et håb om, at jeg skulle spille håndbold i Royal Arena, inden jeg stoppede min karriere. Det nåede jeg aldrig. Men inden der overhovedet bliver spillet en håndboldkamp derude (til VM i januar, red.), har der allerede været tre e-sport-arrangementer - to Blast Pro-series med 12.000 tilskuere og en europæisk finale i League of Legends med 7.500 tilskuere. Det er jo ret godt,« lyder det fra Kasper Hvidt.

Husk at du kan følge hele Blast Pro Series på bt.dk, der både liveblogger og streamer den store esportsturnering.