Den tidligere verdensmester i FIFA, August 'Agge' Rosenmeier står som favorit til en af årets største FIFA-turneringer.

64 af verdens bedste FIFA-spillere kommer til at dyste ved sæsonens første 'Major'-turnering i det populære fodboldspil, der bliver spillet i rumænske Bukarest.

Turneringen kan sammenlignes med Major-turneringerne, der kendes fra Counter-Strike, hvor danske Astralis vandt den seneste udgave.

»Jeg ser frem til at spille her i Bukarest - for det er de her turneringer, vi spiller for. Alle de bedste spillere fra hele verden er samlet, siger August “Agge” Rosenmeier.

Foto: BARTLOMIEJ ZBOROWSKI Vis mere Foto: BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Turneringen er startet fredag og forløber weekenden over. Der er en samlet præmiepulje på 200.000 dollars, hvoraf vinderen snupper 50.000 dollars til sig selv.

'Agge' bliver af EA Sports fremhævet som en af de spillere, man skal holde øje med i turneringen. Og verdensmesteren fra 2014 tror også på sine evner i weekendens turnering, hvor han fredag er gået videre til slutspillet.

»Det bliver muligt for mig at gå hele vejen, hvis jeg spiller op til mit bedste i alle kampe, men modstanden er hård, så det kræver også marginaler på de rigtige tidspunkter.«

»Jeg har kvalificeret mig til 6 ud af 6 EA Pro-turneringer som den eneste i verden, så nu gælder det om at overføre succesen fra kvalifikationerne til turneringerne,« siger August 'Agge' Rosenmeier

Alessandro Del Piero og Alan Mcinally får en FIFA-lektion af 'Agge'. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Alessandro Del Piero og Alan Mcinally får en FIFA-lektion af 'Agge'. Foto: FABRICE COFFRINI

August Rosenmeier tørner ud for holdet North internationalt, der er ejet af FC København. Og det er netop FCK, han tørner ud for i den nye eSuperliga.

I 2014 blev August Rosenmeier den første danske verdensmester i FIFA. To år senere gjorde Mohamed Al-Bacha ham kunsten efter.

Foruden 'Agge' er også Mikkel Hjorth Bach med tilnavnet 'LordHjorth' med til turneringen i Bukarest. Han spiller for Vejle i eSuperligaen.

FCK fører i øjeblikket den nystartede eSuperliga foran AGF og Brøndby.