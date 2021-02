Det danske Counter-Strike-hold Heroic er blevet solgt for et større millionbeløb og er nu på norske hænder.

Det oplyser organisationen tirsdag i en pressemeddelelse.

Det er den norske esportsorganisation Omaken Sports Group, der har smidt penge efter de fem danske stjerner, der nu kan se frem til, at setuppet bliver optimeret.

I pressemeddelelsen fremgår det, at nordmændene har lagt cirka 112 millioner kroner for 'erhvervelsen og udviklingen' af Heroic. Den præcise købspris oplyses ikke.

»Jeg er super begejstret for vores nye fremtid. Nu vil vi have nogle rigtig stærke investorer i projektet, der er sultne på at udvikle os og esportsscenen,« siger holdets kaptajn, Casper 'cadiaN' Møller i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Visionen om et skandinavisk kraftværk er super spændende at være en del af, og at være en del af det fra starten er noget, jeg og mine holdkammerater er utroligt stolte af. Jeg synes, det er en stor bifald for det arbejde, organisationen og teamet har udført gennem de sidste år. Vi sigter ikke mod middelmådighed.«

Heroic, der lige nu indtager en sjetteplads på verdensranglisten, havde et forrygende 2020, der blandt andet førte dem til en sejr ved den prestigefyldte turnering ESL One Cologne.

Præstationerne betød samtidig, at de for første gang nogensinde var helt oppe som nummer 1 i verden, og nu har mandskabet så taget et nyt, stort skridt med salget til Omaken Sports Group.

»Jeg er så glad for at kunne annoncere, at Heroic kommer til at være en del af Omaken Sports. Målet er fremadrettet at bygge et nordisk powerhouse i e-sport, og I kan forvente mere spændende nyt fra os i fremtiden,« siger Joachim Haraldsen, der er CEO for Omaken Sports.

»Købet viser, at gaming og e-sport ikke længere bare er en hobby. Det er professionel sport og forrentning. Vores spillere er professionelle atleter, og vi er glade for, at vi kan byde danskerne velkommen til den familie.«

Men selvom Heroic nu er officielt ejet af nordmænd, så er det planen, at opsætningen forbliver i Danmark.

Heroic skal inden længe i ilden igen, når de torsdag tager hul på et af årets største turneringer IEM Katowice 2021.

Her er hele verdenstoppen repræsenteret, og både danske Heroic og Astralis er med.

Vinderen af turneringen kan se frem til en præmiecheck på hele 400.000 dollar svarende til knap 2,5 million danske kroner.