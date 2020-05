Verdens bedste Counter-Strike-hold, danske Astralis, har hentet en ny spiller til holdet.

Valget er faldet på den 23-årige dansker Jakob 'JUGi' Hansen.

'JUGi' er hentet til truppen med omgående virkning, og han har da også allerede trænet med resten af holdet for første gang, oplyser Astralis Group.

»Det føles som at komme hjem. For at være ærlig, så var jeg virkelig nervøs, men i det sekund, jeg trådte ind ad døren til kontoret, føltes alt bare rigtigt,« siger den nye spiller.

23-årige Jakob 'JUGi' Hansen er ny mand på holdet hos Astralis. Foto: Astralis Group Vis mere 23-årige Jakob 'JUGi' Hansen er ny mand på holdet hos Astralis. Foto: Astralis Group

Jakob 'JUGi' Hansen har tidligere spillet for Counter-Strike-holdet Heroic, som har været i samme organisation med Astralis.

Derfor er skiftet til Astralis da heller ikke helt fremmed land for 'JUGi'.

»Organisationen er større, end da jeg var her sidst, og der er bygget nyt, men jeg kender de fleste af folkene omkring holdet, jeg kender kulturen, og jeg ved, hvad der forventes af mig – i og uden for spillet,« siger Jakob 'JUGi' Hansen om sit nye skifte.

Valget af Jakob Hansen som ny spiller på Astralis-holdet vækker ikke kun glæde hos hovedpersonen selv, men også hos holdets træner, Danny 'zonic' Sørensen.

Det er i jagten på flere billeder som det her, at Astralis har hentet Jakob 'JUGi' Hansen til holdet. Foto: Kevin C. Cox Vis mere Det er i jagten på flere billeder som det her, at Astralis har hentet Jakob 'JUGi' Hansen til holdet. Foto: Kevin C. Cox

'Vi kender 'JUGi' ret godt, og vi ved, hvor god han er, når han rammer topniveauet,' siger Danny Sørensen og fortsætter:

'Han har tidligere vist sit kæmpe talent og potentiale, da han arbejdede på kontoret ved siden af vores, og det handler om at få ham til at levere på det niveau, han har vist tidligere, og dermed bidrage til holdets samlede performance,' siger Astralis-træneren i pressemeddelelsen.

Med den nye tilføjelse til Astralis er truppen oppe på syv spillere. Tilbage i marts blev også Patrick 'es3tag' Hansen hentet til holdet, der ellers udgøres af de fem danskere, Peter 'dupreeh' Rasmussen, Nicolai 'dev1ce' Reedtz, Lukas 'gla1ve' Rossander, Andreas 'Xyp9x' Højsleth og Emil 'Magisk' Reif.

De danske verdensettere spiller i disse dage med i kvalifikationen til Major-turneringen 'ESL One Road to Rio', hvor Astralis lørdag sikrede sig en gruppesejr i kvalifikationen, hvorfor holdet nu er videre til semifinalen mod franske G2 Esports.