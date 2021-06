Den danske Counter-Strike-stjerne Markus 'Kjaerbye' Kjærbye har i en alder af blot 23 år valgt at stoppe karrieren.

Det afslører han på sin Twitter-profil.

Danskeren begrunder det med, at han ikke længere har motivationen.

»Tiden er inde til, at jeg siger farvel til livet som professionel Counter-Strike-spiller. Det er med et tungt hjerte, at jeg skriver dette, men lige nu har jeg ikke længere den sult og motivation, de kræver at konkurrere på højeste niveau,« skriver han blandt andet.

Markus Kjærbye var på et tidspunkt betegnet som en af verdens absolut bedste spillere og opnåede karrierens højdepunkt, da han sammen med danske Astralis sikrede holdet deres første Major-titel tilbage i 2017.

Udover titlen blev han også kåret til turneringens bedste spiller i en alder af blot 18 år.

Sidenhen chokerede han Counter-Strike-miljøet med sit pludselige skifte fra Astralis til de danske konkurrenter fra North, hvilket skabte overskrifter landet over.

Han skulle være Norths nye stjernestjernespiller og føre organisationen til toppen af verdensranglisten.

Sådan gik det dog aldrig, og tiden i North endte med en sygemelding, inden han i 2020 skiftede til storholdet FaZe.

Heller ikke her blev danskeren den store succes og efter blot tre måneder, var han færdig på holdet.

Markus Kjærbyes sidste mandskab blev danske Hyenas.

Hvad der skal ske nu, vil tiden vise, forklarer Kjærbye i sit tweet.

»Dette spil har været en kæmpe del af mit liv gennem de sidste ti år, og jeg føler, at tiden er kommet til, at jeg skal se efter nye muligheder. Et fremtidigt arbejde kan være både i og uden for spillet. Det vil tiden vise.«