Trent Alexander-Arnold, Cesar Azpilicueta og ... Jesper Lindstrøm. En trio, man umiddelbart ikke ville nævne i samme sætning.

Men de seneste dage har alle tre dystet på den virtuelle fodboldbane – og her er det faktisk det unge Brøndby-talent, der imponerer mest.

I konsolspillet FIFA har Jesper Lindstrøm i turneringen Stay and Play Cup nemlig imponeret så stort, at han nævnes som en af de helt store favoritter.

»Det er gået fint indtil videre, jeg fik en god start og fik også holdt Azpilicueta væk fra at score, så jeg regner da med at komme langt. Men man ved heller ikke, hvor gode de andre er, så jeg tager en kamp ad gangen,« siger den ydmyge Brøndby-dreng.til B.T.

Brøndbys Jesper Lindstrøm er lige nu den helt store favorit i FIFA-turneringen Stay and Play Cup, hvor en række af de største fodboldklubber og stjerner er med.

Der er ellers god grund til at være imponeret over det 20-årige stjerneskud, der i den store engelske avis The Guardian bliver udråbt som turneringens store favorit, efter han i første rundt bankede Marseilles Saîf Khaoui hele 8-2.

Torsdag blev det så Chelseas Cesar Azpilicuetas tur til at få ørene i Brøndby-maskinen, da han måtte se sig slået 0-2, og lørdag venter ingen ringere end Patrick Kluiverts søn, Justin Kluivert, så i kvartfinalen.

Jesper Lindstrøm er dog ikke selv så meget for at snakke om favoritværdighed, men nyder blot, at han er med i en turnering på linje med en lang række af stjerner, der nu pludselig ved, hvem han er.

»Det er nice, når det er nogle spillere, man ser op til. Jeg er selv kæmpe Liverpool-fan, og da jeg fandt ud af, at Alexander-Arnold skulle spille, var det jo kæmpestort. At jeg så måske kan møde ham i semifinalen, er kun endnu federe,« siger han og fortsætter:

Jesper Lindstrøm er stor fan af Liverpool og kan med en sejr lørdag se frem til at møde Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold.

»Man bliver lidt starstruck, når man spiller mod dem, og det var det samme med Azpilicueta, der også sagde, at jeg spillede godt. Det er meget sjovt, at de nu også ved, hvem man er.«

Brøndby-kometen står ligesom fodboldspillere over hele verden lige nu og venter, mens alt som følge af coronakrisen er på pause. Og det er ikke lige nemt, når man som en ung Brøndby-knægt bare gerne vil ud og spille i den gule trøje.

»Det hele er lidt presset for tiden. Man vil gerne komme til træning, man vil gerne spille kampe og i det hele taget bare spille fodbold. Det kan man ikke rigtig på samme måde, men man bliver nødt til at holde sig i form alligevel og få løbet nogle ture. Det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er det lige nu.«

Han glæder sig derfor også over, at han lige nu er en del af noget, der i det mindste minder en smule om at stå på den rigtige bane.

»Det er jo meget sjovt, at nu, hvor man ikke kan spille fodbold, så kan man få lov til at spille det virtuelt. Og selv om det ikke er en rigtig kamp, så er man jo stadig nervøs, og der sidder jo alligevel mellem 70.000 og 100.000 og ser med. Det synes jeg, er sjovt.«

For nu koncentrerer unge Lindstrøm sig om at gøre det af med AS Romas Justin Kluivert, i kvartfinalen, inden selveste Trent Alexander-Arnold står klar i semifinalen.

Og selv om man i England jubler over, at Liverpool-stjernen er med blandt de sidste fire, så mener den engelske journalist Spencer Owen ikke, at han står nogen chance mod Brøndbys stortalent.

I The Guardian beskriver han det således, at Jesper Lindstrøm er blandt de 0,5 procent bedste FIFA-spillere i verden, og at han derfor ikke kan se, hvordan han kan besejres.

Om Jesper Lindstrøm kan leve op til de store forventninger og tage skridtet mod først AS Roma og siden Liverpool, må tiden vise. For hans eget vedkommende tager han det kamp for kamp, selv om han da ikke kan undgå at have en lille drøm i hovedet.

I den anden turneringshalvdel er FC Københavns Mohamed Daramy nemlig også fortsat med.

»Jeg tror, at både Daramy, jeg og alle fans i Danmark vil se et derby i finalen. Det er svært at sige, men det håber jeg. Vi er også gode venner uden for banen, så det ville være fedt at kunne møde hinanden. Lad os se, hvad der sker, og så må vi håbe, at det ender med en derby-sejr til sidst.«

Kvartfinalen mellem Jesper Lindstrøm og Justin Kluivert spilles lørdag klokken 18.00.