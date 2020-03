Den danske e-sportsorganisation Astralis Group går ud af 2019 med et underskud på 34,6 millioner kroner.

Det viser selskabets første årsrapport, der er sendt ud fredag.

Regnskabet beskrives dog som 'forventet' og 'på linje med selskabets forventninger.'

»Vi har kun eksisteret som selskab siden august 2019, så der burde ikke være overraskelser i årsrapporten, og fraset en lidt højere omsætning, som hovedsagelig skyldes præmiepenge vundet af Astralis-holdet, har vi ramt vores rimeligt seriøse målsætning og forventning,« siger CEO hos Astralis Group, Anders Hørsholt.

Organisationen råder over det succesfulde Counter-Strike-hold Astralis, der lige nu ligger nummer 1 i verden, samt et League of Legends-hold og et FIFA-mandskab.

Men selvom det på den sportslige front går godt, så ser det noget anderledes ud med økonomien.

Det er således heller ikke første gang, at Counter-Strike-holdet præsenterer et underskud.

Sidste år kunne RFRSH, der var firmaet bag det succesfulde hold, præsentere et underskud for 2018 på 6,9 millioner kroner.

Året før det viste bundlinjen et minus på knap 4,7 millioner kroner.

Sidenhen købte Astralis Group Counter-Strike-holdet, så det ikke længere var under RFRSH, ligesom de også fik Origen (league of Legends) og Future FC (FIFA) under sig. I december gik selskabet så på børsen.

I det nyeste regnskab fremgår det desuden, at Astralis Group forventer et underskud på mellem 3,5 og 5 millioner kroner, når alle afskrivninger er taget med. I år er det tal på minus 22,7 millioner.

Astralis' Counter-Strike-hold har ikke helt fået den ønskede start på 2020, men indtager fortsat verdensranglistens førsteplads skarpt forfulgt af Natus Vincere og Mousesports.

Organisationens League of Legends-hold, Origen, er ligeledes på toppen og indtager førstepladsen i den europæiske League of Legends, LEC.