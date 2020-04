De var Astralis' banemænd og lignede længe et mandskab, der skulle tage trofæet med hjem.

Men Counter-Strike-holdet mousesports med danske Finn 'karrigan' Andersen kunne ikke gøre arbejdet færdigt, da de søndag aften mødte svenske Fnatic i finalen ved ESL Pro League sæson 11.

Nederlaget var særligt bittert for mandskabet, der også har danske Allan 'rejin' Petersen som træner, da der var tale om en regulær maraton-finale.

Kampen måtte således ud i fuld længde, og først efter næsten seks timer og fem maps kunne Fnatic juble over at have vundet et af forårets største turneringer.

Dermed kan de gå hjem med det store trofæ for første gang siden 2015, mens de også indkasserer en præmiecheck på 775.000 danske kroner. Mousesports må her 'nøjes' med en check på 445.000 kroner.

Det var også svenke Fnatic, der kom bedst fra start på mappet Overpass, der endte 16-11.

Men modsat alle andre kampe ved turneringen, så var finalen bedst af fem maps, og derfor havde det europæisk sammensatte hold fortsat alle muligheder for at hive triumfen hjem.

Mousesports svarede da også hurtigt tilbage ved først at vinde Dust 2 16-7, inden de også sejrede på Vertigo med cifrene 16-11.

Dermed var Finn 'karrigan' Andersen og resten af mousesports-stjernerne blot ét map for den samlede sejr, men så løb de ind i lidt af en lussing.

De fik således ikke et ben til jorden på mappet Nuke, som de tabte 16-1, og derfor skulle det hele afgøres på mappet Mirage.

Her var Fnatic det bedste mandskab, og som derfor til sidst kunne kalde sig vindere af ESL Pro League sæson 11.

Turneringen, hvor 18 af verdens bedste hold deltog, skulle oprindeligt være spillet på Malta, men på grund af corona-pandemien sad alle spillere i stedet hjemme og spillede alle kampe online.

Danske Astralis endte på en tredjeplads, efter de lørdag tabte i en tæt semifinale mod netop mousesports.