Der var på forhånd lagt op til et brag et opgør, da Astralis og mousesports tørnede sammen ved Counter-Strike-turneringen ESL Pro League sæson 11.

Men hvad der på forhånd lignede et tæt affære, hvor Astralis var tvunget til en sejr for at avancere, viste sig at blive en ren ydmygelse.

De danske stjerner tromlede således over mousesports, der har den tidligere Astralis-spiller Finn 'karrigan' Andersen på holdkortet, og vandt sikkert 16-3, 16- 1.

Dermed er Astralis videre til semifinalen i den prestigefyldte turnering, hvor der er over 500.000 kroner til vinderen.

Astralis-træner Danny 'zonic' Sørensen. Foto: Blast Pro Series

»Det var noget af en kamp mod. Vi havde forberedt nogle ting, de åbenlyst ikke helt havde set komme, og så blev det jo en helt ensidig kamp, hvor vi nærmest gjorde, hvad der passede os. Jeg havde helt ærligt forventet en tæt kamp,« siger Astralis-træner Danny 'zonic' Sørensen til B.T.

Men sådan gik det ikke.

På kampens første map (bane, red.) Inferno var Astralis i kontrol fra starten af opgøret, og det var tydeligt, at de fem danske verdensstjerner følte sig godt tilpas.

Med kun tre vundne runder på mappet, var det derfor tid til revanche for mousesports på banen Dust 2, men intet så ud til at fungere på 'karrigan' og co', der også har en dansk træner i form af Allan 'rejin' Petersen.

Vi har hele tiden sagt, vi går efter at vinde Pro League. Danny 'zonic' Sørensen

Astralis virkede mere end opsatte på at booke en plads i semifinalen, og selvom mousesports desperat forsøgte at svare igen, så var de chanceløse mod Astralis, hvor særligt Emil 'Magisk' Reif leverede en stor kamp.

Danskerne vandt hele 12 runder i streg på Dust 2, før mousesports endelig kom på tavlen.

Men det blev ikke til mere end en enkelt runde, før Astralis igen satte tempo på og kvaste verdens nummer fire.

Dermed fuldender Astralis et stort comeback, efter de i gruppespillets anden fase tabte deres første to opgør og derfra havde ryggen mod muren.

Foto: Blast Pro Series

Siden gik de så hen og vandt deres næste tre kampe.

Hvem Astralis ender med at møde i semifinalen bliver først afgjort senere torsdag aften, men uanset hvad tror 'zonic' på, at hans drenge kan gå hele vejen.

»Vi har hele tiden sagt, vi går efter at vinde Pro League. Det har vi holdt fast ved, også da det så svært ud, og nu kan alt ske. Der er kun gode hold tilbage, og uanset hvem vi skal spille mod, skal vi bringe vores bedste for at vinde på lørdag. Men det gør vi også.«

Astralis ligger i øjeblikket nummer to på verdensranglisten.