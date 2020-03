2020 startede på ingen måde, som det ellers så suveræne danske Counter-Strike-hold Astralis havde ønsket sig.

Skuffende resultater, svingende præstationer og en mistet førsteplads på verdensranglisten. Men tirsdag aften beviste de danske stjerner, at de for alvor er ved at have fundet rytmen igen.

Her spillede sig nemlig videre til slutspillet ved ESL Pro League Season 11 efter en 2-1-sejr over franske Team Vitality. En kamp, hvor særligt Nicolai 'dev1ce' Reedtz var flyvende.

»Det var en fed kamp, og den må have været virkelig underholdende at se på, selvom den blev to om natten, før vi blev færdige. Den slags kampe er altid ekstra fede at vinde, og jeg synes, hele holdet steppede op. Vi er ved at have fundet rytmen online,« siger 'dev1ce' til B.T.

Nicolai 'dev1ce' Reedtz var trisdag aften den helt store oplevelse, da Astralis slog Vitality og vandt gruppespillet ved ESL Pro League Season 11.

Det startede ellers alt andet end godt ved sæsonen første kamp i ESL Pro League, da de fik noget så grusomme bank af svenske NIP, men derfra har de ikke set sig tilbage.

Og det har stor betydning for mandskabet, der startede året med lidt af et chok, da de efter to nederlag lynhurtigt var ude af BLAST Premier Spring Series i London.

»Den forfærdelige start i London sætter sit præg på, hvordan årets første måneder bedømmes, men vi er egentlig okay tilfredse med udviklingen siden da, og vi har arbejdet os ind i sæsonen, som vi gerne ville. At vinde puljen var en stor bonus for os, for så skal vi ikke ud i nogle alt eller intet kampe hvor alt kan ske - vi er direkte i næste gruppespil, og det er vigtigt,« fortæller 'dev1ce'.

Dermed det for alvor at lysne for det mandskab, der af mange bliver anset som den bedste Counter-Strike-hold nogensinde og som med den ene store turneringssejr efter den anden har haft for vane at vinde og vinde, selvom 2020 ikke har budt på de vante succeser.

Derfor tror Nicolai Reedtz også, at de har fundet tilbage til storformen.

»Hvis man måler på vores performance og indsats er der mange ting, der peger i den rigtige retning. Man må bare huske på, at alt det, vi har gjort i 2-3 år er noget, de andre hold også er begyndt på, og det bliver bare sværere at holde sig foran konkurrenterne, som også bliver dygtigere,« siger han og fortsætter:

»Vi koncentrerer os om, at blive bedre som spillere og som hold. Så må resultaterne og vores omverden bedømme, om vi er de bedste. Vores mål er, at være det bedste hold nogensinde og Astralis er kun lige begyndt.«

Inden opgøret mod Vitality var der også noget helt andet end Astralis' spil, der fyldte.

En seksmandstrup er noget, vi har talt om længe, så på den måde er det lidt en lettelse, at beslutningen nu er taget. Nicolai 'dev1ce' Reedtz

Søndag kunne de nemlig offentliggøre, at de fra 1. juli har hentet danske Patrick 'es3tag' Hansen ind som deres sjettemand - et træk, der er yderst usædvanligt, og som meget, meget få hold benytter sig af.

Har det påvirket jer positivt, at I nu har fået styr på fremtiden ved at tilføje 'es3tag' til holdet?

»En seksmandstrup er noget, vi har talt om længe, så på den måde er det lidt en lettelse, at beslutningen nu er taget og vi kan se frem til en ny måde at træne på.«

»Før han kommer betyder det ikke noget for den måde, vi arbejder med forberedelserne til de enkelte kampe og vores arbejde generelt, men jeg tror, jeg kan sige for alle, at vi glæder os meget, til han bliver en del af holdet. Der er styr på fremtiden på en måde, vi tror på, vil skabe et endnu stærkere fundament for holdet.«

Astralis vandt både ESL Pro League Season 7 og 8 i 2018 og er nu ét skridt tættere på at tilføje et trofæ til det efterhånden noget fyldte pokalskab.