Den danske esportsorganisation Astralis er blevet straffet med en bøde på 5.000 euro svarende til lidt over 37.000 kroner.

Det oplyser spilorganisationen Riot Games, der står bag spillet League of Legends.

»Astralis var forsinket med flere betalinger til deres spillere, og Astralis' General Manager har udvist en ureglementeret adfærd. Som et resultat af det vil Astralis blive idømt en bøde på 5.000 euro og vil være underlagt visse krav fra ligaen for at undgå potentiel gentagelse af begge overtrædelser,« skriver de blandt andet på deres hjemmeside.

Astralis er i Danmark mest af alt kendt for deres Counter-Strike-hold, men råder også over hold i FIFA og altså League of Legends, der målt på antal daglige brugere er verdens største computerspil.

I dommen skriver Riot Games videre, at de blev kontaktet af flere Astralis-medlemmer og i den forbindelse indledte en undersøgelse.

B.T. har været i kontakt med Astralis, der via deres kommunikationsdirektør, Steen Laursen, oplyser, at de efter aftale med Riot Games ikke kan kommentere yderligere på sagen.

De henviser i stedet til et tweet, som organisationen har sendt ud.

»Vi anerkender og accepterer afgørelsen. Vi har arbejdet med LEC for at sikre, at alle procedurer følges, og for at eliminere muligheden for menneskelige fejl. Tilfældet med ureglementeret adfærd overholder ikke vores værdier, og dette vil ikke ske igen uanset omstændighederne.«