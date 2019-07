Det danske Counter-Strike-hold Astralis har på det seneste haft sine spillemæssige udfordringer efter et fantastisk år 2018.

Men derfor er de stadig blandt verdens bedste, og nu har de fem superstjerner landet en helt ny aftale med virksomheden Logitech G.

En aftale, der ifølge B.T.'s oplysninger er en af de større.

Den samlede værdi løber ifølge kilder tæt på forløbet nemlig op i et tocifret millionbeløb over to år, som aftalen foreløbigt strækker sig over.

Logitech er en af verdens største producenter af gamingudstyr til computere og producerer blandt andet mus, tastaturer og hovedtelefoner.

Og Astralis' stjernespiller Nicolai 'device' Reedtz glæder sig over den nye aftale.

'Jeg er begejstret for at komme til at arbejde med Logitech G. Det er et brand, alle gamere kender for deres kvalitet, og for mig personligt ser jeg frem til at være en del af processen omkring gear-designet og promoveringen. Jeg har allerede nogle idéer og tanker, men det er nok bedst, at jeg ikke afslører noget endnu,' siger han i en pressemeddelelse.

Nyheden kommer på den samme dag som regnskabet for 2018, hvor der var knap så gode nyheder for Astralis.

Nicolai 'dev1ce' Reedtz. Foto: Cooper Neill Vis mere Nicolai 'dev1ce' Reedtz. Foto: Cooper Neill

Her kom de nemlig ud med et underskud på 6,9 millioner kroner. Et resultat, som de dog kalder for 'på linje med forventningerne' og 'tilfredsstillende'.

RFRSH, der er firmaet bag Astralis, har desuden garanteret, at det vil sikre driften og økonomien hos Astralis gennem 2019.

Astralis ligger i øjeblikket på verdensranglistens fjerdeplads, efter de senest mistede førstepladsen til amerikanske Team Liquid.

Tirsdag begynder en af årets store turneringer så, når Astralis deltager i ESL One Cologne, hvor verdens bedste hold kæmper om en præmiepulje på næsten to millioner kroner.