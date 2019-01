Astralis' Lukas 'gla1ve' Rossander er dygtig.

Så dygtig, at han er blevet rangeret til verdens ottende bedste Counter-Strike-spiller i verden af hltv.org.

Lukas 'gla1ve' Rossander har spillet for Astralis i lidt over to år, og han er blandt andet holdets ingame leader, hvilket kan sidestilles med at være holdkaptajn.

Rossander er selv fornøjet med rangeringen, skriver han på Twitter:

Some of you guessed it, but here we go! Number 8 on @HLTVorg ranking. I am so happy to finally being able to archieve a result like that. It really means a lot to me, thank you for all the support in 2018 pic.twitter.com/LXeEtIwbSP — Lukas Rossander (@gla1ve_csgo) January 13, 2019

»Nogle af jer har gættet det, men her kommer det! Nummer otte på HLTVorgs rangeringsliste. Jeg er så glad for endelig at kunne opnå sådan et resultat. Det betyder virkelig meget for mig, tak for al støtten i 2018,« skriver han.

Rossander var blandt andet med til at vinde Global Offensive-turneringen DreamHack Masters i april sidste år.

Her havde han desuden flest kills for sit hold, hvilket kort fortalt betyder, at han var den Astralis-spiller, der dræbte flest modstandere.

Lukas 'gla1ve' Rossander er 23 år.