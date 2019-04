'Tak, far'.

Sådan lyder overskriften på et langt brev, den danske Astralis-stjerne Peter 'dupreeh' Rasmussen har skrevet til sin far, som døde tidligere i år.

Han sov ind i slutningen af februar efter en hård kamp mod kræft lige inden Majoren i Katowice, som Astralis vandt, og Peter Rasmussen sætter nu ord på det lange og hårde forløb.

»Jeg kan huske alt, der skete den dag. Jeg kan huske, hvad alle havde på, jeg kan huske, hvordan det føltes udenfor, det har printet sig fast i min hjerne,« skriver Peter 'dupreeh' Rasmussen på The Players Tribune om den dag i 2010, hvor han efter skole fik den hårde besked:

Hans far var blevet ramt af kræft i maven. Prognosen var uklar, men det var ikke til at se på faren - der var hans store støtte i alt - at han var syg.

Faren startede i behandling, og alle i familien måtte vænne sig til en ny hverdag, skriver Peter 'dupreeh' Rasmussen om faren, der altid bakkede ham op.

»Det er det hårdeste, vi nogensinde har skullet gøre. Min mor blev ødelagt af nyheden og fik stress, og min passion fra skolen og mit sociale liv gled stille og roligt væk. Når jeg ser tilbage, havde vi alle brug for professionel hjælp,« skriver Peter 'dupreeh' Rasmussen og tilføjer, at det fik de også med tiden.

»Min stabile baggrund faldt fra hinanden. Min far var syg, min mor kæmpede. Det er svært at finde ud af, hvad man skal gøre,« skriver Peter Rasmussen.

Han fandt selv en ro i at spille Counter Strike. Det gav mening for ham, og hans far var en stor støtte i karrieren.

Som andre forældre var Peter Rasmussens da en smule bekymrede for alle de timer, han brugte foran skærmen. Men det var også de timer, der gjorde ham dygtig. Faktisk var det hans far, der gav ham den første computer, han kunne spille på. Og som støtte veg faren ikke fra hans side.

I 2014 skrev Peter 'dupreeh' Rasmussen så under med Dignitas, og de første der fik nyheden var forældrene. I 2016 stiftede Peter 'dupreeh' Rasmussen så Astralis med sine holdkammerater.

»Hvem gik jeg til for at få råd omkring det? Min far, selvfølgelig. Fra jeg blev født, havde han et skarpt øje på det finansielle, min opsparing, alt. Det var i hans gener. Når jeg fik en ny kontrakt, gav jeg den videre til ham. Han var min partner i hver ny stak papir, jeg fik i e-sport,« lyder det fra Peter 'dupreeh' Rasmussen i hyldesten til faren.

Han hjalp ham også med at lægge budget.

»Jeg vidste selvfølgelig godt, det ikke ville vare for evigt,« fortæller Peter Rasmussen. For i slutningen af 2018 brækkede hans far armen. Han var i store smerter, og lægerne fandt ud af, at kræften havde spredt sig til rygsøjlen. Han kunne ikke få mere smertestillende, han skulle leve med den smerte, han var i, resten af livet.

Imens tog Peter 'dupreeh' Rasmussens karriere med Astralis for alvor fart, og han fortalte sine holdkammerater om den alvorlige situation.

De skulle til at forberede sig til Katowice, en af verdens største turneringer, men hans far lå på hospice, og Peter Rasmussen vidste ikke, om han ville tage afsted, fortæller han.

Sammen med Astralis har Peter Rasmussen (nummer to fra venstre) stor succes. Foto: Cooper Neill Vis mere Sammen med Astralis har Peter Rasmussen (nummer to fra venstre) stor succes. Foto: Cooper Neill

»Min far gled ind og ud af bevidsthed, nogle gange troede han, jeg var min bror og omvendt. Jeg havde chancen for at tale med ham en sidste gang. Han var klar i sine ønsker. 'Jeg vil have, du skal tage til turneringen,' sagde han. 'Held og lykke'. Det var det sidste, min far nogensinde sagde til mig,« fortæller Peter 'dupreeh' Rasmussen.

Mandag, dagen inden han skulle afsted, sov hans far ind. Peter Rasmussen koncentrerede sig efter en aften med familien kun om turneringen, men efter Majoren i Katowice kunne han ikke holde tårerne tilbage, da han efter sejren hyldede sin far på scenen.

Og på The Players Tribune skriver Peter 'dupreeh' Rasmussen også, at faren var det eneste, han kunne tænke på, da Astralis kunne lade sig hylde med trofæet.

»Jeg ved, han ikke forventede, jeg ville blive professionel gamer, men jeg gjorde ham stadig stolt. De sidste gange han så mig, var jeg på toppen af verden og lavede det, jeg elskede. Jeg ved, han forlod os med en tro på, alt ville blive okay. At alt vores hårde arbejde betalte sig. Så tillykke, far. Vi gjorde det. Jeg elsker dig. For evigt,« slutter Peter 'dupreeh' Rasmussen brevet.