I efteråret 2017 blev Astralis-stjernen Nicolai ‘dev1ce’ Reedtz sygemeldt med stress.

Efter godt to måneder gjorde han comeback, og siden har han været en af hovedarkitekterne bag Astralis’ store succes.

Men sygdommen sidder stadig i Nicolai ”dev1ce” Reedtz, der er en af verdens absolut bedste Counter Strike-spillere.

Det afslører han nu i et interview med TV 2 Sport.

»Jeg er stadigvæk selv ramt af mange af de stresssymptomer. Hver evig eneste gang vi er færdige med en turnering, har jeg en dag eller halvanden, hvor jeg ligger og kaster op, fordi adrenalinen slipper. Når jeg kommer hjem, er det bare en hverdag for mig,« siger han til TV 2 Sport.

Selvom det lyder voldsomt, forklarer ‘dev1ce’, at han har styr på sit helbred.

»Jeg er ikke bekymret for, at jeg vil blive lige så hårdt ramt som i 2017. Jeg har en forståelse for, hvorfor det sker, hvornår det sker, og hvordan jeg skal reagere. Hvordan jeg kan balancere det, og hvornår jeg har brug for nogle dages fri,« siger han.

Nicolai ‘dev1ce’ Reedtz’ afsløring kommer i kølvandet på et intensiveret fokus på stress-problemer i esport.

I de seneste måneder er flere spillere nemlig gået ned med stress - heriblandt Andreas "Xyp9x" Højsleth og Lukas "gla1ve" Rossander, der er holdkammerater med ‘dev1ce’ hos Astralis. Det kan du læse mere om her.