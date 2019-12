Det går rigtig godt for Astralis, og en af grundene er hjernen bag holdet, deres træner, Danny 'zonic' Sørensen.

Men den 33-årige træner er et familiemenneske, og de mange rejsedage væk fra børn og kone er hårdt for træneren, der åbner døren for, at han muligvis ikke er træner i Astralis langt ude i fremtiden.

Det fortæller han i et interview med B.T.

I søndags vandt Astralis endnu en turnering, da de sejrede i ECS Season 8 Finals i Dallas og vandt lige omkring 1,5 millioner kroner. Nu venter EPL Finals i Odense i denne uge, inden turen går direkte til Bahrain.

Mange dage væk fra Danmark på kort tid. Selvom det kan være svært for Danny 'zonic' Sørensen at være væk, vil han gerne give sine børn mulighed for at vokse op uden at mangle noget:

»Det tager rigtig hårdt på familien, at jeg rejser så meget, hvorfor jeg også gerne vil sikre mig, at mine børn skal undgå at være med til at tænke over, om vi nu har råd til helt basale ting, som jeg gjorde, da jeg var barn.«

De mange dage væk fra familien har gjort, at træneren ikke er afvisende over for, at hans rolle på holdet inden for en overskuelig fremtid kan ændre sig:

»Jeg vil fortsætte, så længe jeg kan, og så længe min kone kan håndtere vores to børn alene, som hun gør størstedelen af året. I Astralis udvikler vi hele tiden måden, vi gør tingene, så hvem ved, hvordan min rolle er om tre og fem år. Men lige nu er det trænerjobbet, der tiltrækker mig.«

Vis dette opslag på Instagram From one family to another. On my way to the office to meet with the boys to start our preparations for @dreamhackcsgo Stockholm and the @faceitcom Major. #ToTheStars Et opslag delt af DANNY SØRENSEN | ZONIC (@zonic) den 16. Aug, 2018 kl. 11.37 PDT

»Jeg har ikke gjort mig tanker om en anden rolle i Astralis, selvom jeg p.t. ikke ser mig selv andre steder. Men trænerrollen kan sagtens ændre sig i takt med alt andet.«

Selvom Danny 'zonic' Sørensens rolle kan ændre sig, så er han overbevist om, at han vil blive i Counter-Strike-verdenen:

»Al min fokus er på Astralis, men jeg vil gerne arbejde med esport resten af mit liv. Grundet familie og det høje pres, der ligger på en træner og Counter-Strike-hold generelt, så kan det være, at jeg på et eller andet tidspunkt vil søge en anden rolle. Men som sagt, så er det ikke noget, jeg har tænkt grundigt igennem. Lige nu, der er det den næste kamp og præstationen, der er det eneste, der fylder hos mig.«

Som helt ung var det dog ikke den næste kamp, der fyldte noget for træneren, men nærmere det næste sted at lave graffiti. Træneren var nemlig i sine unge dage på vej ud på et kriminelt sidespor, men moren og Counter-Strike var med til at hive ham i den rigtige retning igen:

»Der havde nok været en reel risiko for, at jeg var blevet kriminel uden Counter-Strike, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det svært at svare på. Mit umiddelbare bud ville være, at jeg nok på en eller anden måde var kommet helskindet igennem alligevel. Man ved aldrig.«

Danny 'zonic' Sørensen er moren evigt teknemmelig, og nu er han glad for, at han kan betale hende tilbage:

»Der er selvfølgelig lidt større gaver til fødselsdage og jul, men min mor mangler ikke noget. Hvis der er nogle uforudsete udgifter som for eksempel tandlægeregninger, eller noget, min mor mangler, så ved hun, at jeg altid står klar til at hjælpe. Min mor er dog stolt, og det med, at hendes børn skal forsørge hende, har hun aldrig bedt om, men jeg hjælper så meget til, som hun nu tillader.«

»Jeg er stolt over min mor, at hun på trods af svære vilkår lykkedes med at få tre fornuftige børn klar til samfundet. At have forældre, der tror på én og støtter én, uanset om man begår fejl, det tror jeg betyder alt,« siger Danny Sørensen.

Det er efterhånden også offentligt kendt, at Astralis tjener millioner i løbet af et år, og derfor er der også penge til lidt selvforkælelse for Astralis-træneren:

»Jeg bruger selv mine penge på nogle af de ting, jeg ikke kunne, da jeg ikke havde dem. Jeg har også 'investeret' i en lækker bil og købt en lejlighed. Jeg tænker meget over at beskytte mine penge, da jeg ved, hvad det har krævet at nå hertil.«

»Det eneste, der betyder noget for mig, er, at dem tæt på mig ikke mangler noget,« slutter Danny 'zonic' Sørensen.

Astralis-træneren har lige udgivet bogen 'Hjernen bag Astralis' i samarbejde med Markus Bernsen.