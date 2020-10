Det tyder på, at Astralis har gjort en rigtig god handel, da de hentede Patrick ”es3tag” Hansen på en fri transfer for fire måneder siden.

Han er netop blevet solgt til holdet Cloud9, og handlen gør ham til den dyreste Counter-Strike spiller nogensinde.

Det skriver Astralis i en pressemeddelelse.

Astralis, Cloud9 og Patrick ”es3tag” Hansen er blevet enige om detaljerne, og det betyder, at den danske spiller har sin sidste turnering for Astralis i den kommende DreamHack Open Fall-turneringen, som åbner i dag og slutter 25. oktober.

»Ting er gået utroligt hurtigt. Det er ingen hemmelighed, at jeg er vanvittigt stolt af at repræsentere Astralis, jeg elsker virkelig fansene og jeg har ikke et sekund troet, jeg skulle videre så hurtigt. Jeg har netop vundet min første store titel og jeg nyder virkelig at arbejde med alle drengene på holdet og alle de andre, der knokler for os,« siger Patrick ”es3tag” Hansen og fortsætter.

»Jeg har samtidig udviklet mig meget over de seneste 6 måneder, hvor jeg er vokset som spiller og som personligt og det skyldes i høj grad menneskerne her.«

Hvor meget transferen lyder på er ikke oplyst, og det er aftalt mellem parterne, at der ikke kommenteres yderligere på aftalens værdi.

Den 4. oktober vandt Astralis ESL Pro League. En turnering hvor især Patrick 'Es3tag' Hansen, brillerede med suverænt spil.