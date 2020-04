Så tæt på og alligevel så langt fra.

Danske Astralis gik ind til lørdagens semifinale som store favoritter i opgøret mod mousesports i Counter-Strike-turneringen ESL Pro League sæson 11. Men til de flestes overraskelse, kunne de ikke gøre det færdigt.

For selvom Astralis to dage forinden uddelte store tæsk til netop mousesports, så var alt anderledes lørdag aften.

Holdet med den danske holdkaptajn Finn 'karrigan' Andersen havde tydeligvis indstillet sigtekornet bedre i semifinalen, og derfor endte kampen med at blive en dramatisk og tæt en af slagsen.

Kampen endte således med cifrene 19-17, 16-5, 16-12.

Dermed er Astralis færdig ved et af forårets største turneringer, inden finalen skal spilles, og det kan verdens nummer to ikke være helt tilfredse med.

Astralis' store stjerne Nicolai 'dev1ce' Reedtz sagde forud for semifinalen til B.T., hvordan det ville være en vild skuffelse, hvis ikke det skulle ende med en finaleplads.

Det så dog ellers ud til at skulle gå Astralis' vej i begyndelsen af opgøret, hvor de på mappet (banen, red.) Dust 2 kom godt fra start.

Astralis store stjerne Nicolai 'dev1ce' Reedtz.

Men mousesports viste hurtigt, at de ikke havde tænkt sig at løbe ind i en ny lussing svarede hurtigt igen.

Mappet måtte helt ud i overtid, før det til sidst var mousesports, der trak det længste strå.

Andet map var Astralis' banevalg, og det var tydeligt fra start. På Inferno var der ikke meget at rafle om, og de danske stjerner var længder bedre end sin modstander og vandt 16-5.

Dermed skulle det hele afgøres på banen Nuke, hvor begge mandskaber er kendt for at præstere, men her var det igen 'karrigan' og resten af mousesports-stjernerne, der var skarpest.

Dermed står søndagens finale mellem mousesports og svenske Fnatic. Vinderen kan se frem til en præmiecheck på lidt over 500.000 danske kroner.