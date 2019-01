Verdens bedste år.

Så kort og præcis er svaret, når den danske Counter-Strike-spiller Peter Rasmussen, bedre kendt under navnet 'dupreeh', skal sætte ord på 2018.

Et år, der da også har været langt ud over det sædvanlige for de fem Astralis-stjerner. I alt er det blevet til hele 10 turneringssejre, en Major-titel og historiens første Intel Grand Slam-titel til en værdi af én million dollar.

»Vi kunne næsten ikke have bedt om mere. Vi har gennem hele året arbejdet stenhårdt og udviklet os både som hold og som spillere. Vi har gjort alt for at rykke på samtlige parametre, og det har virket. Det har været verdens bedste år,« siger 25-årige 'dupreeh' til B.T.

De nominerede til B.T. Guld Pernille Harder (fodbold)

For kåringen som Europas bedste kvindelige fodboldspiller i 2018 Michael Valgren (cykling)

For at vinde Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad



Helle Frederiksen (triatlon)

VM-guld i triatlon på den lange distance Thorbjørn Olesen (golf)

Vinder af European Tour-turneringen Italian Open og med på Europas vindende Ryder Cup-hold Annika Langvad (mountainbike)

Verdensmester på maratondistancen Lars Eller (ishockey)

Første danske vinder af Stanley Cup-trofæet Caroline Wozniacki (tennis)

Vinder af grand slam-turneringen Australian Open Magnus Cort (cykling)

Etapesejr i Tour de France Maja Alm (orienteringsløb)

Verdensmester på sprintdistancen Astralis (e-sport)

For at vinde Major'en i London (VM i Counter-Strike) samt for at være det suverænt bedste hold i verden i 2018 (nummer et på verdensranglisten næsten hele året)

Dertil kan Peter 'dupreeh' Rasmussen og resten af Astralis-mandskabet da også tage et hurtigt kig på bankkontoen, hvis de skulle være i tvivl om, hvor godt året egentlig har været.

Blot i præmiepenge har holdet nemlig formået at samle små 30 millioner kroner ind på kontoen. Alligevel er det ikke pengene, men sejrene som for altid vil være indprentet i hukommelsen hos 'dupreeh'.

»Majoren i London var en kæmpe oplevelse, og det var vildt at vinde en Major for anden gang. Det var også kæmpestort at se 'magisk' (Emil Reif, red.) vinde sin første. Vi har skrevet historie i år, og det er det, der betyder noget.«

Siden deres første turneringssejr i april har det danske hold stort set ikke set sig tilbage og blot fejet al modstand til side.

Peter 'dupreeh' Rasmussen løfter trofæet efter BLAST Pro Series-sejren i Istanbul tilbage i septembebr måned.

Det har også betydet, at Astralis er kommet på mange danskeres læber, ligesom det nu har sendt dem helt op på siden af Danmarks mest kendte sportsfolk.

Endnu tydeligere blev det, da turneringen BLAST Pro Series blev afholdt i Royal Arena i starten af november.

Her var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mødt op for at holde en tale til verdens bedste Counter-Strike-spillere og de 13.000 fremmødte fans i den udsolgte arena. Her sagde han blandt andet:

»I har sikkert alle prøvet at skulle forklare jer selv flere gange og overbevise folk om, at I ikke spilder jeres tid. Men jeg håber, at det er fortid, for I er sportsudøvere. I er ægte sportsudøvere,« fortalte han på scenen.

Derfor er det også en stolt Peter 'dupreeh' Rasmussen, der skal sætte ord på, hvordan det er at være blandt de 10 nominerede til B.T. Guld - som det første e-sport-hold nogensinde.

»Det er selvfølgelig stort og en kæmpe anerkendelse. Vi var jo nomineret sammen med nogle andre helt vanvittigt dygtige danske atleter, der er blandt verdens bedste inden for deres respektive idrætsgrene,« siger han og fortsætter:

»Vi er enormt stolte af at blive anerkendt i så stærkt et felt, og det er også med til at cementere, at e-sport bliver mere og mere anerkendt. Det er virkelig, virkelig fedt.«

Nu er 2018 blevet erstattet af 2019, og det er næsten svært at forestille sig, hvordan de danske stjerner hos Astralis skal kunne fortsætte de imponerende takter i skydespillet.

​Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

Alligevel er træner Danny 'zonic' Sørensen ikke mæt. Holdet skal vinde endnu mere.

»Det håber jeg, vi kan. Der er ingen tvivl om, at selvom vi har haft et forrygende 2018, så er vi langtfra færdige med at præstere på allerhøjeste niveau, og der er intet, vi hellere vil, end at vinde en masse titler til vores fantastiske fans igen i 2019.«

Den danske træner er heller ikke et sekund i tvivl om, hvad sæsonens store mål er.

»Vi vil blive ved med at være verdens bedste hold.«