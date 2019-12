I mandags blev Astralis Group børsnoteret og fik en usædvanlig høj værdisætning på en halv milliard kroner.

Efterfølgende har en ekspert rettet kritik mod at købe aktier i Astralis Group og også af esportshold generelt.

I et interview med B.T. forholder Astralis Groups CEO og founder, Nikolaj Nyholm, sig nu til kritikken.

Mads Christiansen, som er eksperten, der forholdt sig kritisk over for aktien, var blandt andet nervøs for, om det er en forretningsmodel, der tjener penge, da det er et helt nyt marked på børsen, og om esportsholdene er dem, der kommer til at tjene penge.

Det er ikke noget, der bekymrer Nikolaj Nyholm. Men han kan godt se, at der er risikoer forbundet med aktien:

Nikolaj Nyholm. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Nikolaj Nyholm. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Den største risiko, som jeg ser det, er, om vi formår at flytte værdi over på en esport-fan, så vedkommende har lige så høj værdi som en fodboldfan, samt at medierettighederne flytter med. Det er helt legitime spørgsmål at stille sig, for vi har ikke bevist, at vi kan det endnu. Vi kan tiltrække seere og fans.«

»Nu skal vi bevise, at vi også kan få samme finansielle værdi ud pr. seer eller fan, som andre sportsgrene kan. En læser i en avis er meget mere værd i kroner og øre end en esport-fan i dag. Det skal vi ændre på. Vi skal bevise, at vi kan blive ved med at vokse,« siger Nikolaj Nyholm.

Den halve milliard i værdisætning betyder også, at der skal nogle millioner igennem systemet, og der har Astralis Group selvfølgelig lagt en plan for, hvordan de millioner skal komme ind i virksomheden:

»Vores fanskare er på tværs af grænser ligesom de største fodboldklubber, og der er vi begyndt at kigge på at tilbyde medieprodukter i salg af abonnementstjenester. Det er produkter, vi har under udvikling, og som vi skal bevise os selv med. Der er der selvfølgelig en eksekveringsrisiko.«

Astralis Group til børsnoteringen i mandags. Foto: Nils Meilvang Vis mere Astralis Group til børsnoteringen i mandags. Foto: Nils Meilvang

»Vi er også i samarbejde med spiludviklingen af League Of Legends Riot Games gået ind i en såkaldt franchise-liga. Det er spiludviklingernes Champions League. Riot Games har placeret fire globale franchise-ligaer. I hver liga spiller der 10 hold, og det er kun de 10 hold, der spiller. De tre bedste hold hos de fire regioner mødes i verdensmesterskabet,« siger Nikolaj Nyholm, inden han fortsætter:

»Så det er en af måderne, hvorpå vi kan modstå nogle år, hvor det kompetitivt går dårligere, da vi er sikret en plads uanset hvad. De 10 hold deles om halvdelen af indtægterne fra medierettigheder og halvdelen af sponsoraterne på liga-niveau og også på en del af indtægterne fra spillet.«

Hovedindtægten skal dog komme gennem medierettigheder, hvor Nikolaj Nyholm mener, at esport kan noget helt særligt:

»Det, der udvikler sig hurtigst lige nu, er medierettighederne. Medierettigheder har værdi, hvis der kan sælges annoncer, og den her målgruppe, som vi rammer, som er dem på 18-39 år, er umulig at nå i lige så høj grad på andre måder,« slutter Nikolaj Nyholm.