Bengt Holst, der er videnskabelig direktør i Zoologisk Have København, går på pension ved udgangen af 2020.

Det gør han efter 37 år som ansat og 26 år som videnskabelig direktør, skriver Zoo i en pressemeddelelse.

68-årige Bengt Holst blev landskendt – ja, nærmest verdenskendt - i 2014, da Zoo aflivede giraffen ”Marius”, der efterfølgende blev obduceret og fodret til løverne foran havens besøgende.

Seancen skabte stor opmærksomhed fra udenlandske medier rettet mod den københavnske zoo, og Bengt Holst måtte i utallige interviews forsvare beslutningen, der ifølge ham var helt normal.

Zoologisk Have Københavns administrerende direktør, Jørgen Nielsen, takker Bengt Holst for hans ”loyale tjeneste i Zoologisk Have”.

- Det kan ikke understreges nok, hvor kolossal betydning Bengt Holst har haft for Zoo. Bengt formår at kombinere sit rolige og venlige gemyt med en kompromisløs tilgang til naturformidling, og jeg ved, at han vil blive savnet i dagligdagen i alle led af organisationen, siger Jørgen Nielsen i pressemeddelelsen.

Mads Frost Bertelsen overtager som videnskabelig direktør. Han var tidligere zoofaglig chef og dyrlæge.