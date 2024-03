Medicinalselskabet Zealand Pharma tabte 700 millioner kroner sidste år. Tirsdag falder aktien.

Det koster mange penge at jagte den næste guldfugl i medicinalbranchen.

Det kan selskabet Zealand Pharma skrive under på, efter at det har landet et underskud i størrelsen 700 millioner kroner.

Det viser dets årsregnskab tirsdag.

Underskuddet er primært resultatet af, at Zealand Pharma brugte hundredvis af millioner på at forske og udvikle i 2023.

Selskabet kan i den forbindelse glæde sig over, at et af dets produkter netop har vist potentiale i et fase 2-studie.

Nye testresultater for selskabets kandidat inden for behandling af fedtlever, Survodutid, viste, at 83 procent af de patienter, der blev behandlet med midlet, viste tegn på bedring.

- Vi er meget begejstrede over den positive toplinje i fase 2-resultaterne, som er offentliggjort i dag, lød det mandag fra David Kendall, der er medicinsk direktør hos Zealand Pharma.

- Vi glæder os over at kunne præsentere det fulde datasæt på en videnskabelig kongres i første halvdel af i år.

Fedtlever er ifølge Netdoktor.dk den mest udbredte leversygdom i verden. Tilstanden opstår, hvis der ophobes fedt i levercellerne og sker typisk, hvis man har et overforbrug af alkohol, er overvægtig eller har type 2 diabetes.

Tilstanden er ikke farlig i sig selv, men hos omkring ti procent vil der opstå en betændelsestilstand, som giver en række symptomer

Investorerne var tilsyneladende begejstrede for testresultaterne, for selskabets aktie blev sendt op med hele 35,7 procent mandag.

Det er den største stigning for noget selskab i C25-indekset, siden indekset blev oprettet i 2017.

I 2023 formåede Zealand Pharma desuden at tredoble sin omsætning til 342,8 millioner kroner, viser årsregnskabet.

Tirsdag omkring klokken 10 falder selskabets aktie med omkring otte procent.

/ritzau/