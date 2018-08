Internetbutikken Zalando får stadigt flere kunder og større omsætning. Men resultatet falder, viser regnskab.

Berlin. Den store internetbaserede tøjbutik Zalando øgede antallet af kunder og besøg solidt i første halvår. Men resultatet faldt. Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

I de første seks måneder af 2018 steg antallet af besøg på Zalandos hjemmesider med 19 procent til 1,4 milliarder og antallet af aktive kunder steg til 24,6 millioner fra 21,2 millioner i samme periode 2017.

- Den stærke udvikling i kunde-KPI'er viser, at vores maskine kører ekstremt godt.

- Vi er glade for, at vores kundeorienterede fokus betaler sig på trods af et fortsat udfordret modemarked, skriver administrerende direktør Rubin Ritter i en pressemeddelelse i forbindelse med regnskabet.

Den gennemsnitlige kunde handler nu fire gange om året på Zalando. Samlet gav det et salg på 2,5 milliarder euro - 18,8 milliarder kroner - for selskabet i første halvår. Et hop på mere end 20 procent.

Mens omsætningen steg, så faldt resultatet dog. Driftsresultatet, målt på EBIT, landede på 72,1 millioner euro fra 91,2 millioner euro året før.

Ifølge regnskabet er det resultatet af flere tilbud og prisnedslag samt øgede omkostninger til distribution og marketing.

Den store vækst i salget til trods, så er Zalando ikke klar til at erklære en skyfri himmel, når det kommer til fremtiden.

- Detailsalg over internettet vokser stadig hurtigere end det samlede detailsalg i Europa. Selv om væksten er aftaget i forhold til tidligere år steg detailsalget på internettet med 12,9 procent i 2017, skriver Zalando i regnskabet og fortsætter:

- Det er usikkert, hvordan modesektoren vil klare sig i sidste halvdel af 2018, da udviklingen i første halvår var svag.

Zalando blev startet i 2008 i Berlin og sælger tøj, sko og accessories fra en lang række brands. Selskabets første år var omtumlede, men det er nu blevet en af de største online tøjbutikker i Europa.

