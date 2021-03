Det tyske onlinemodehus går efter at sidde på mere end ti procent af det europæiske modemarked.

Online modehuset Zalando har haft fart på væksten under corona. Det får nu selskabet til at sætte et aggressivt mål.

På længere sigt vil e-handelsgiganten have mere end ti procent af det samlede europæiske modemarked på 450 milliarder euro - eller 3346 milliarder kroner.

Det oplyser Zalando i en meddelelse tirsdag, efter at selskabet mandag løftede sløret for sit regnskab for 2020.

- Vi har i 2020 nået en vigtig milepæl for de nordiske markeder, siger Robert Gentz, der er co-CEO hos Zalando, i meddelelsen.

- Norden er et strategisk relevant marked for Zalandos vækstplaner, og vi ser frem til at nå endnu flere kunder i Norden de kommende år, lyder det.

Zalando vil inden 2025 have et salg på sin hjemmeside, der inkluderer salg lavet af partnere, på over 30 milliarder euro.

/ritzau/