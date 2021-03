Det tyske onlinemodehus går nu efter at sidde på mere end ti procent af det europæiske modemarked.

Online modehuset Zalando har haft fart på væksten under corona, hvor lukkede butikker har fået mange til at shoppe online.

Det får nu selskabet til at sætte et aggressivt mål for fremtiden.

På længere sigt vil e-handelsgiganten have mere end ti procent af det samlede europæiske modemarked på 450 milliarder euro - svarende til 3346 milliarder kroner.

Det oplyser Zalando i en meddelelse tirsdag, hvor selskabet har offentliggjort sit regnskab for 2020.

Her blev salget løftet til knap otte milliarder kroner - eller 59,4 milliarder kroner. Det er 23,1 procent mere end året før.

- Vi har i 2020 nået en vigtig milepæl for de nordiske markeder, siger Robert Gentz i meddelelsen. Han er en af flere administrerende direktør i selskabet.

- Norden er et strategisk relevant marked for Zalandos vækstplaner, og vi ser frem til at nå endnu flere kunder i Norden de kommende år, siger Gentz.

På bundlinjen mere end fordoblede Zalando sidste år sit overskud til 226,1 millioner euro. Det svarer til 1,7 milliarder kroner.

Selskabet vil inden 2025 have et salg på sin hjemmeside, der inkluderer salg lavet af partnere, på over 30 milliarder euro. Det svarer til, at salget skal nogenlunde tredobles over de næste par år.

- For at hjælpe vores partnere har vi i Danmark for nylig lanceret "Connected Retail", hvor fysiske detailforretninger kobler sig op til vores platform og dermed når ud vil vores kundebase, siger Robert Gentz.

Næste år forventer Zalando, at den form for salg vil vokse til op mod 14,1 milliarder euro.

Zalando blev grundlagt i 2008 og er med tiden blevet en af Europas førende online tøjforhandlere med omkring 14.000 ansatte.

Blandt Zalandos ejere er danske Bestseller, der er ejet af Anders Holch Povlsen. Han er en af de rigeste personer i landet.

/ritzau/