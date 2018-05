YouTube vil være en del af det betalende musikstreamingmarked og lancerer YouTube Music 22. maj.

San Francisco. Spotify, Tidal og Apple Music.

Der findes mange måder at streame musik på, og nu kommer der én til.

YouTube går nemlig ind på markedet for musikstreamingtjenester, man skal betale for, og lancerer 22. maj YouTube Music.

Det annoncerer firmaet torsdag.

Der vil både være en gratis udgave af streamingtjenesten, hvor der så til gengæld vil være reklamer mellem sangene, og en betalingsudgave.

Prisen i USA vil være 9,99 dollar om måneden, eller hvad der svarer til lidt over 60 kroner.

YouTube Music vil i første omgang være tilgængelig i USA, Australien, New Zealand, Mexico og Sydkorea. Det vides ikke, om og hvornår YouTubes nye streamingtjenester bliver tilgængelig i Danmark, og hvad prisen i så fald vil være.

Det er Google, der ejer YouTube, og den nye streamingtjeneste skal med tiden erstatte Google Play Music, siger firmaet.

Nyheden om YouTubes indtog på streamingmarkedet betød, at Spotifys aktier faldt med omkring to procent på den amerikanske børs.

Musikstreamingtjenesternes omsætning overgik for første gang salg af cd'er og digitale download i 2017 ifølge den internationale organisation for musikselskaber, IFPI.

Ud over en streamingtjeneste for musik annoncerede YouTube også torsdag, at man laver om på den betalte udgave af YouTube kaldet YouTube Red.

Det kommer fremover til at hedde YouTube Premium og vil indeholde originale tv-serier og programmer, som man kender det fra eksempelvis Netflix.

/ritzau/