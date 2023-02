Lyt til artiklen

Susan Wojcicki har valgt at trække stikket.

Hun stopper derfor som administrerende direktør for videoplatformen, YouTube.

Det skriver CNBC på baggrund af et blogindlæg på YouTubes hjemmeside.

»I dag, efter næsten 25 år her, har jeg besluttet at træde tilbage fra min rolle som leder af YouTube og starte et nyt kapitel med fokus på min familie, sundhed og personlige projekter, som jeg brænder for,« sagde hun i en erklæring.

»Tiden er inde for mig, og jeg føler mig i stand til at gøre dette, fordi vi har et utroligt lederteam på plads på YouTube.«

Hun vil fortsætte med at arbejde med YouTube-teams, coache medlemmer og mødes med skabere, tilføjede hun.

Wojcicki sagde, at hun var enig med Alphabets CEO Sundar Pichai om på længere sigt at påtage sig en rådgivende rolle på tværs af Google og Alphabet.