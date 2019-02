89 procent af det digitale indhold, der er anmeldt for hadsk tale, bliver vurderet i løbet af 24 timer.

Store sociale medier og digitale platforme er blevet gode til hurtigt at vurdere anmeldelser af stødende indhold og hadsk tale.

I en frisk evalueringsrapport fra EU-Kommissionen hedder det, at it-virksomheder som YouTube, Facebook og Twitter undersøger 89 procent af klagerne i løbet af 24 timer, som de har lovet kommissionen.

- Dagens resultater viser, at vi gjorde det rigtige ved at vælge denne frivillige fremgangsmåde. Resultaterne viser, at disse platforme har taget deres løfte alvorligt, siger Vera Jourova, som er EU's justits- og forbrugerkommissær.

89 procent er en betydelig fremgang. Det er knap tre år siden, at kommissionen søsatte et adfærdskodeks for hadsk tale på digitale platforme.

Virksomheder som Facebook og YouTube har været med fra begyndelsen i 2016. Siden er flere kommet til. Senest har den franske spilplatform jeuxvideos.com underskrevet den frivillige aftale med EU.

Meget indhold bliver vurderet på et døgn. Men ikke alt dette materiale bliver fjernet. Siden den foregående EU-rapport er der kun sket en beskeden fremgang i antallet af indlæg, der fjernes.

I gennemsnit fjernes 71,7 procent af de indlæg, der er anmeldt. I den tredje evalueringsrapport, der blev præsenteret sidste år, var andelen 70 procent.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ønsker, at 100 procent af de anmeldte indlæg bliver fjernet. Jeg har sagt, at i tvivlsspørgsmål skal de ikke fjerne indholdet. For ytringsfriheden må være det bærende princip, siger Jourova.

Da kommissionen søsatte et adfærdskodeks, skete det i forlængelse af trusler om mere indgribende lovgivning. Og det fik Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube til at underskrive en aftale med EU.

I den aftale forpligtede disse platforme sig til at gennemgå de fleste klager inden 24 timer.

- Jeg ville have disse platforme til at reagere på xenofobisk og racistisk indhold. Det er allerede ulovligt i alle 28 medlemslande. Vores arbejde har hele tiden været solidt funderet i loven, siger Jourova.

It-virksomheder har været nødt til at ansætte tusinder af mennesker. EU-Kommissionen vil ikke acceptere, at robotter håndterer klager over hadsk tale.

/ritzau/