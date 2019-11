Danmark spiller mandag aften mod Irland, men under kampen gik YouSees tv-app ned. TDC beklager.

Midt under Danmarks kamp mod Irland gik YouSees tv-app ned.

Det bekræfter YouSee over for Ritzau.

Under første halvleg gik tv-appen ned, så man ikke kunne se kampen i appen. Kort før pausen begyndte appen dog at fungere igen. Dermed kan YouSees brugere igen se live-tv i appen.

- Problemet er løst, så alle kan se fodbold live, oplyser TDC's pressevagt.

Dog fungerer appen i en begrænset tilstand, hvor funktionen "start forfra" og tv-arkiv har problemer.

- YouSee vil gerne beklage over for alle, lyder det videre fra TDC.

Selskabet kan ikke oplyse, hvor mange der har været berørt af nedbruddet. Men det er appen, der har været nede, og man har derfor stadig kunnet se kampen via sit tv-signal.

Ifølge Ekstra Bladet har TDC oplyst, at der var problemer, fordi så mange ville på på samme tid. Men over for Ritzau oplyser selskabet, at det er for tidligt at sige, hvad nedbruddet skyldes.

- Det kan også være så meget andet, lyder det.

På Facebook kan man se flere kommentarer fra brugere, som brokker sig over appen, der ikke virkede.

Ved pausen er stillingen i Danmarks kamp mod Irland fortsat 0-0.

