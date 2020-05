61.000 kunder har opsagt deres abonnement hos YouSee, der samtidig mister kunder på mobil og bredbånd.

61.000 kunder opsagde deres tv-abonnement hos YouSee i løbet af årets første tre måneder.

Det oplyser TDC, der ejer YouSee, i forbindelse med regnskabet for første kvartal.

Det store antal kunder har forladt selskabet, efter at YouSee og Discovery Networks ved årsskiftet stoppede deres samarbejde.

Bruddet skete, efter at YouSee sidste år varslede, at det ville tage tv-kanalerne fra Discovery ud af de faste tv-pakker.

I stedet var planen, at kanalerne - der tæller blandt andet Canal 9, Kanal 5, 6'eren og Eurosport - skulle indgå i bland selv-abonnementer.

Det medførte stor utilfredshed fra Discovery, og til sidst endte de to selskaber med at stoppe samarbejdet.

De mange opsigelser hos YouSee rammer ikke kun tv-forretningen.

Mange har også abonnement på mobil eller bredbånd i samme pakke, og her har TDC mistet henholdsvis 35.000 og 31.000 kunder i årets første tre måneder.

- YouSee har som følge af udløbet af aftalen med Discovery fået en dårlig start på kvartalet med mange opsigelser på tv, hvilket har haft en afledt effekt på mobil og bredbånd, siger Henrik Clausen, der er administrerende direktør for TDC.

- Vi har fuldt fokus på at stoppe denne negative udvikling og eksekvere på vores målsætning om at skabe den bedste oplevelse for vores kunder, både når det gælder fleksibilitet og kvalitet, og uanset om det gælder tv-indhold, telefoni eller bredbåndsløsninger, siger han i en pressemeddelelse.

YouSee tabte også 24.000 tv-kunder i de sidste tre måneder af 2019, hvor konflikten med Discovery kørte i medierne.

Generelt set har de seneste år budt på kundeafgang hos tv-selskaberne, da seernes vaner har ændret sig mærkbart.

Streamingtjenester som Netflix og HBO og har gjort deres indtog på markedet, og der bliver set mindre traditionelt flow-tv end for år tilbage.

Ved udgangen af marts havde YouSee 1,1 million tv-kunder.

/ritzau/