Det har på mange måder været et hårdt år for Yousee. Ikke mindst i selskabets mobilafdeling har man været ramt af lidt af en hammer.

Tusindvis af kunder har sagt farvel. Og det får nu chefen til at tale med helt store bogstaver. Det har nemlig ikke været godt nok.

Det siger han til Finans.dk.

»Udviklingen i vores mobilforretning er ikke tilfredsstillende, og jeg kan love dig for, at vi er i fuld gang med at finde svar på det (tabet af kunder, red.),« siger Michael Moyell Juul.

Han er administrerende direktør i Nuuday, der er TDCs selskab, som driver forretning vendt mod privatkunder.

Blandt selskaberne under Nuuday er Yousee, Hiper og Telmore.

Og det er specielt førstnævnte, altså Yousee, der har været et problembarn. For mens Telmore faktisk er blevet større i det forgangne år, så er antallet af mobilkunder i Yousee faldet med alarmerende 64.000.

Forklaringen skal findes flere steder. Men hovedsageligt i at mange nu tidligere kunder opsagde deres tv-abonnement og samtidig resten af pakken i form af telefon og bredbånd.

I alt har Yousee mistet 115.000 tv-abonnenter det seneste år. Og her har Yousees indædte kamp mod Discovery ikke haft en ubetydelig effekt.

De mange tabte mobilkunder skal dog vindes tilbage, fortæller Michael Moyell Juul.

Derfor er man i disse dage i gang med at se på, hvad man kan sætte i gang af initiativer for at lokke nye kunder i mobilbiksen.

Han ønsker ikke at løfte sløret for nogle af overvejelserne på nuværende tidspunkt.