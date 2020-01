For tredje dag i træk har YouSee tekniske problemer. Direktør vil finde en måde "at gøre det godt igen".

For tredje dag på stribe kæmper YouSee med at løse et problem med selskabets bland selv-pakker. Kunderne har problemer med at skifte kanaler ud.

Det er ellers en højaktuel funktion, fordi 11 kanaler fra Discovery fra årsskiftet gik i sort.

YouSee-direktør Jacob Mortensen oplyser fredag, at selskabet overvejer, hvordan det "kan gøre det godt igen" for de kunder, der har været ramt af problemerne.

- Jeg forstår fuldt ud frustration over, at hvis man har et produkt, hvor man har en fleksibilitet bygget ind, at så forventer man med rette, at det kan man gøre hver eneste dag, siger han.

- Det har vi ikke kunnet levere på de seneste dage. Det er jeg ekstremt ked af. Vores kunder er gået glip af nogle oplevelser de her dage. Det kigger vi på, hvordan vi kan gøre godt igen.

Han understreger dog også, at YouSee endnu ikke ved, hvad det konkret kunne dække over. Ifølge Jacob Mortensen er al fokus på at få YouSees funktioner op at køre igen.

Problemet ligger i den funktion, hvor kunderne kan skifte kanaler i deres bland selv-pakker. I øjeblikket er kunderne ikke i stand til at skifte.

Fra 1. januar gik 11 Discovery-kanaler i sort hos YouSee. Der er tale om kanaler som Kanal 4, Kanal 5, 6'eren samt Eurosport 1 og 2. YouSee har 250.000 tv-kunder med bland selv-pakker.

/ritzau/