»Nordens største sportskæde - derfor de lave priser.« Sådan lyder en reklame for sportskæden XXL.

Men på trods af, at de selv påstår, at de lave priser skyldes størrelsen på kæden, så er kædens chef nu ude og indrømme noget helt andet.

De har nemlig snydt med priserne og systematisk fusket med tilbudsvarer.

Ifølge markedsføringsloven skal man sælge et bestemt antal varer til varens oprindelige pris, før man kan sælge dem til tilbudspris.

Den regel så medarbejderne i flere norske XXL-butikker sig dog for gode til at overholde, og i deres iver for at kunne profilere sig på kædens lave priser udførte de systematisk snyd med varerne.

Nu er det nemlig kommet frem, at medarbejderne i flere af XXLs butikker selv har købt varerne for derefter at returnere varerne til butikken igen.

På den måde kom de hurtigere op på det antal varer, der skulle sælges til oprindelig pris, og så kunne de sælge varen til tilbudspris, ligesom de kunne lokke kunder til butikkerne ved at reklamere for tilbuddene i deres tilbudsavis.

Men det er ulovligt, for hvis man ikke har solgt varen til sin oprindelige pris, før den bliver sat på tilbud, så er markedsføringen vildledende, udtaler det norske forbrugertilsyn. De samme regler gælder i Danmark.

At kunne købe varer til billigere penge end normalt ville måske glæde de fleste forbrugere, men grundlæggeren af XXL, Øivind Tidemandsen, er langt fra tilfreds med afsløringen:

»Det er trist og frustrerende, at den slags tricks er blevet brugt til at nå et mål. Det passer ind i en slags vinderkultur, som er kommet helt ud af kontrol.«

Det er fire salgsledere fra forskellige XXL-butikker, der har berettet om snyderiet til E24.

Her fortæller en af salgslederne, at det især var dyre varer, som var svære at sælge, som de ansatte snød med.

En af salgslederne fortæller, at de ansatte blev opfordret til snyderiet på regionale møder, hvor salgsledere fra mange forskellige norske XXL-butikker var samlet for at lægge strategier.

XXL Norges chef, Anders Kjellén, kan ikke genkende, at snyderiet skulle være udbredt praksis i XXL-butikkerne.

'Alle vores ansatte har fået klar besked om, at kunderne altid skal kunne stole på informationer fra os,' skriver han i en mail til E24 og fortsætter:

'Vi undersøger sagen nøje, men vi har ikke fundet noget, der tyder på, at det, som salgslederne siger, er udbredt i vores kæde.'