Xbox åbner for at udgive spil til konkurrenternes platforme. Men intet er fundamentalt ændret, siger direktør.

Fire hidtil eksklusive Xbox-spil vil fremover også komme til at være tilgængelige på rivaliserende konsoller.

Det skriver Xbox på det sociale medie X.

- Vi fortsætter i dag vores indsats for at udvide de fællesskaber, vi kan nå. Vi er i gang med at bringe fire Xbox-spil over til andre platforme, lyder det.

De fire spil bliver ikke specificeret af det Microsoft-ejede Xbox, men spillene har været tilgængelige for Xbox-spillere i mindst et år.

Ifølge mediet The Verges kilder handler det om "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Grounded" og det populære multiplayer-spil "Sea of Thieves".

Ifølge den administrerende direktør i Microsoft Gaming, Phil Spencer, er det ikke et tegn på, at Xbox vil ændre sin "fundamentale eksklusivitets strategi".

- Fire spil - intet er lovet ud over det. Så hvis man er på en anden platform, og man ser de fire spil komme, så vær sød ikke at tage det som et tegn på, at alt er på vej. Det er det ikke, siger han i en podcast torsdag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kommer beslutningen i forbindelse med, at Xbox forsøger at øge salget på deres seneste konsoller, der har været et pænt stykke bag konkurrenten PlayStations salgstal.

Men Phil Spencer er af den overbevisning, at det et skridt mod en tendens, der vil udvikle sig fremadrettet.

- Jeg har en fundamental overbevisning om, at man over de næste fem til ti år vil se færre og færre spil, der er eksklusive til én konsol, i spilindustrien, siger han i en podcast.

Microsoft har over de seneste opkøbt flere spilvirksomheder. I oktober sidste år blev Activision Blizzard blandt andet opkøbt af Microsoft.

Det skete efter lang tids strid med den britiske konkurrencemyndighed CMA, der frygtede, at Microsoft ville begrænse spiltitler til at være eksklusivt til Xbox.

Undervejs i striden gav Microsoft udtryk for, at det ikke var intentionen at udelukke andre aktører på spilmarkedet fra deres spil.

Desuden gjorde selskabet det klart under en retssag over for EU-Kommissionen, at man ville gøre Activision Blizzard-spillene "World of Warcraft", "Candy Crush" og "Call of Duty" tilgængelige for alle konsoller.

/ritzau/