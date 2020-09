Fra på tirsdag vil gamere i 19 europæiske lande kunne streame flere end 150 spil på deres smartphone.

Fra tirsdag vil gamere med hang til konsollen Xbox ikke have brug for selve spillekonsollen for at kunne give sig i kast med flere spiltitler.

Her lancerer Microsoft, som står bag spillekonsollen, nemlig en cloudbaseret spilletjeneste i 22 lande, herunder 19 europæiske.

På en cloudbaseret tjeneste ligger alt indholdet online. Der skal altså ikke bruges en spillekonsol for at spille - det kan gøres over internettet.

Det fremgår ikke umiddelbart, om Danmark er blandt de 22 lande. Men på Xbox hjemmeside står der på dansk, at tjenesten kommer 15. september.

Så kan spillene streames på et apparat med styresystemet Android fra Google eller en computer, mens man spiller selve spillet med en trådløs controller, der forbindes med apparat via bluetooth.

Det betyder dog, at der er brug for en hurtig internetforbindelse.

- Vi har bygger oplevelsen, så den kræver så lille en båndbredde som muligt, siger Kareem Choudhry, som er ansvarlig for cloudgaming hos Microsoft til Reuters.

Med et abonnement til 14,99 dollar om måneden - svarende til 94 kroner - kan man få adgang til flere end 150 spiltitler.

Også Google gik i november sidste år ind på markedet for cloudbaseret gaming. Det skete med tjenesten Stadia.

Sony, der står bag spillekonsollen Playstation, tilbyder også cloudgaming via sin service Playstation Now. Den kan dog ikke bruges på smartphones.

Markedet for cloudgaming ventes at vokse markant de kommende år.

I år er det på omkring 600 millioner dollar - eller 3,8 milliarder kroner - men i 2023 kan det være vokset til 4,8 milliarder dollar - omkring 30,1 milliarder kroner.

Det vurderer Guilherme Fernandes, der er analytiker hos firmaet Newzoo, som gør sig inden for analyser af spilindustrien.

