USA har succesfuldt sat WTO's appelinstans ud af spillet. Nu hersker jungleloven, siger Dansk Industri.

Da klokken passerede midnat kollapsede Verdenshandelsorganisationen WTO's appelinstans. I stedet indtrådte en tilstand, som blandt andet Dansk Industri beskriver som jungleloven.

WTO har en appeldomstol, hvor lande kan få afgjort deres handelsslagsmål. Domstolen har eksisteret siden 1995 og har afgjort over 500 stridigheder.

Eksempelvis har EU lagt en sag an mod Indonesien, da landet indførte et forbud mod at eksportere råmaterialer, der bruges til at producere stål i andre dele af verden.

Japan har også tidligere lagt sag an mod Indien, fordi Indien forhøjede en række toldsatser på elektroniske produkter.

Men der skal tre dommere til for at føre en sag i WTO-domstolen. Og siden indsættelsen af Donald Trump som præsident i USA har amerikanerne nægtet at lade nye dommere udnævne.

Onsdag klokken 00.00 udløb to af de tre tilbageværende dommeres mandat. Dermed er domstolen ude af stand til at træffe en afgørelse - og er de facto kollapset.

- Det er pædagogen i skolegården. Og nu er pædagogen, der så ikke længere, siger Peter Bay Kirkegaard, der er seniorchefkonsulent i Dansk Industri.

- Så man får sådan set en junglelov, hvor landene kan gøre, hvad der passer dem. Det eneste, de behøver at frygte, er, at der er nogle, der er større og stærkere end dem, som kommer og slår dem oveni hovedet.

- Heldigvis for Danmark er vi godt dækket ind, for vi er medlem af EU. Og EU er en stor spiller, så vi kan få EU's hjælp til at tryne nogle af vores samhandelspartnere.

USA har ikke lagt skjul på, at formålet er at få domstolen sat ud af spillet i hvert fald midlertidig. Det er en del af præsidentens opgør med det, han beskriver som urimelige handelsforhold mellem blandt andet USA og Kina.

En af USA's anker er, at Kina har status af "udviklingsøkonomi" og derfor nyder en række fordele.

I juli skrev Donald Trump i på Twitter:

- WTO er i stykker, når det rigeste land i verden hævder at være et udviklingsland for at undgå WTO-regler og får særlig behandling. Ikke mere!

Både EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, og Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har medgivet, at USA's klager er reelle nok.

/ritzau/