Wolt er blevet en populær tjeneste i Danmark. Du kan bestille både mad og levering, og så får du hurtigt besøg af et af de blå bude. Men nu retter en ansat skarp kritik af deres arbejdsvilkår.

Sophus Rosenvinge er 21 år, og tre-fire gange om ugen hopper han på cyklen for Wolt.

Han tramper gerne i pedalerne for at levere mad til københavnerne. Han kræver ikke medvind på cykelstierne, men han ønsker ordentlige vilkår for sig selv og sine kollegaer i de blå uniformer.

Og det fik ham til tasterne i tirsdags på sin søsters Facebook-side.

Han står selv i en økonomisk sikker situation, og han er derfor ikke afhængig af jobbet. Så han lever gerne med de mangelfulde vilkår. For ham handler det om at tage debatten for kollegaerne med særlig tanke på dem med udenlandsk baggrund.

Wolt-budene eller Courier Partners, som de kaldes, bliver anset som selvstændige og ikke som ansatte. De har derfor ikke krav på en overenskomst. Der er derfor heller ingen, som varetager deres arbejdsvilkår.

'Vi er ikke ansat på en ordentlig ansættelseskontrakt. Vi er ansat på en løgn om, at vi er selvstændige,' skriver han i opslaget.

Men Sophus Rosenvinge giver ikke meget for titlen 'selvstændig'. For det eneste, de selv styrer, er deres arbejdstider, mens løn og arbejdsvilkår bliver bestemt af Wolt.

Han sammenligner det med den tidligere taxitjeneste Uber og deres chauffører. Uber lukkede ned i Danmark i 2017 på grund af den ændrede taxilov. Men Sophus Rosenvinge mener selvfølgelig ikke, at Wolt skal lukke ned.

De skal bare få tegnet overenskomst. For lige nu laver de et usympatisk nummer, hvor de forsøger at snige sig udenom.

Ifølge ham risikerer man at tabe alt det på guvlet, som tidligere generationer har kæmpet for. For Wolt er med til at undergrave den danske model.

»De skal selvfølgelig få tegnet den overenskomst og sørge for at sikre deres medarbejdere,« fastslår han over for B.T.

B.T har stillet en række spørgsmål til Wolt, som virksomheden udelukkende ønskede at besvare skriftligt.

Hvordan kan det være, at I har fravalgt en overenskomst til jeres bude?

'For os er det afgørende, at vi tilbyder ordentlige vilkår til vores kurérpartnere, og at vi møder deres behov og ønsker. Mange danskere efterspørger fleksibilitet og frihed i deres arbejde, og over 90 % af vores kurérpartnere siger, at de elsker netop den fleksibilitet og frihed, de har med Wolt.'



Tænker I, at det er 'fair' over for jeres bude, at de ikke har samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet?

'Vi går meget op i, at vores kurérpartnere er glade, og over 80 % af vores kurérpartnere er tilfredse med deres arbejdsvilkår hos os, da vi giver dem en unik mulighed for at arbejde fleksibelt. En stor del af vores kurérpartnere er studerende og værdsætter derfor den fleksibilitet, som vi tilbyder i f.eks. eksamensperioder,' skriver de.

Det har ikke været muligt for B.T at stille uddybbende spørgsmål til Wolt.