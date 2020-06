Wolt har tegnet ulykkesforsikring for sine bude, hvis de skulle køre galt i trafikken. Men det er ikke muligt at købe en dansk ulykkesforsikring med så ringe dækning, siger flere eksperter.

Det skal gå stærkt, når Wolt-bude er på arbejde: De bliver aflønnet efter, hvor hurtige de er, og appen sender konstante påmindelser, hvis de er forsinkede.

Men vælter et Wolt-bud på cykel, eller ender de i en trafikulykke, skal buddet miste et ben, synet eller blive ramt af lammelse, før Wolts forsikring dækker.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det viser en vurdering, som 3F’s juridiske afdeling og uafhængige forsikringsrådgivere har lavet.

Wolt annoncerede ellers i marts, at man havde tegnet en ulykkesforsikring for at tage ansvar for sine såkaldte “kurérpartnere”, der arbejder på samme vilkår som selvstændige og derfor ikke er dækket af en arbejdsskadeforsikring, som lønmodtagere normalt er.

Men den er snarere at betragte som en katastrofeforsikring, siger forsikringsmægler Morten Nørrelykke fra rådgivningsfirmaet Bækmark & Kvist.

- Den dækker kun i tilfælde af død eller ved meget voldsom tilskadekomst, såsom permanente lammelser eller amputationer.

I 3F mener advokat Bjørn Elling, at der er tale om en forsikring på “så aparte og ufordelagtige vilkår, at det ikke er teknisk muligt som privatperson at købe en ulykkesforsikring hos et dansk forsikringsselskab, der kommer i nærheden af at have samme ringe dækning”.

Hos brancheforeningen Forsikring & Pension kalder forsikringsrådgiver Anja Lintrup Sørensen Wolts forsikring meget “atypisk” og “usammenlignelig” med danske ulykkesforsikringer. Desuden er der uklare formuleringer, der gør betingelserne uigennemsigtige.

- Den dækker dødsfald, amputationer og lammelse, men der er masser af andre ting, der kan ske, for eksempel hvis man vælter på cykel og får hjernerystelse. Her er det ikke klart, hvordan man så er dækket.

Er ulykken - eller katastrofen - ude, udløser et dødsfald, fuldstændig eller permanent lammelse, en amputation eller tab af syn på begge øjne en udbetaling på 50.000 euro, svarende til 375.000 kroner, i en engangsudbetaling.

- Det kan selvfølgelig være et plaster på såret, men sammenligner man igen med en arbejdsskadeforsikring, så kan udbetalinger herfra både være engangsudbetalinger, men også løbende udbetalinger for et eventuelt erhvervsevnetab eller forsørgertabserstatning i tilfælde af dødsfald, siger forsikringsmægler Morten Nørrelykke.

En direktør for et dansk firma, der lever af at rådgive globale virksomheder i køb af forsikringer, kalder kort og godt forsikringen “pivringe”:

- Det vil slet ikke være relevant at præsentere en virksomhed for sådan en forsikring. Det vil simpelthen ikke komme på tale, siger kilden, der dog ikke vil stå frem med navn.

I 3F’s juridiske afdeling lyder et slag på tasken, at Wolts forsikring til sine bude vil udløse erstatning i 1,5 procent af de tilfælde, som ville udløse erstatning gennem den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgivere skal tegne.

I Danmark er det lovpligtigt for arbejdsgivere at købe en arbejdsskadeforsikring. Den dækker lønmodtagere, der kommer til skade under arbejdet og kommer med både engangsudbetalinger og løbende udbetalinger for erhvervsevnetab efter en vurdering om nedsat arbejdsevne.

Men fordi Wolt ikke har ansat sine bude, men i stedet betragter dem som selvstændige, så er de i udgangspunktet ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring, når de er på arbejde og altså eksempelvis vælter på cykel eller bliver indblandet i en trafikulykke.

Det er blandt andet det, gruppen Wolt Workers Group protesterer imod. De mener, at de reelt er ansatte og vil derfor have samme beskyttelse på arbejdsmarkedet som lønmodtagere.

Wolt har tidligere modtaget kritik for at lade sine bude køre uden at være forsikret. Det er på den baggrund, at Wolt for få måneder siden - i marts - lancerede en ulykkesforsikring, der skulle tage hånd om budene.

Men for en af frontpersonerne i Wolt Workers Group, Jack Campbell, viser indholdet af forsikringen, at Wolt ikke er oprigtig i sit ønske om at beskytte budene:

- De omtaler os som ligeværdige partnere og siger, at de ønsker at beskytte os, men de gør lige nøjagtig så lidt, som de kan, uden at det bliver helt tydeligt, at det bare handler om udnyttelse.

Hos Wolt i Danmark vil man dog ikke uddybe, hvorfor man har valgt denne forsikringsform eller kommentere på forsikringens dækningsgrad.

- Vi har indført en gratis ulykkes- og ansvarsforsikring til vores kurerpartnere, og som en platformsvirksomhed er vi fokuserede på, at vores kurerpartnere ønsker at bruge os og er tilfredse med deres forhold, skriver direktør Søren Meier Svendesen i en mail.

Han afviser at svare på spørgsmål fra Fagbladet 3F, fordi Wolt nu er i dialog med 3F om en eventuel fremtidig overenskomst.