På trods af en pandemi har 2020 været alt andet end et dårligt år for hvidevarekoncernen Whiteaway Group.

De har ifølge Finans netop offentliggjort et imponerende rekordregnskab.



Et godt år for Whiteaway Group betyder også et rigtig godt år for Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der er hovedaktionær.

Koncernen har i 2020 øget omsætningen med 300 millioner kroner siden 2019. Driftsresultatet har samtidig været tre gange højere end i regnskabsåret forinden.

Hvor coronakrisen har betydet mange konkurser og faldende omsætning for mange virksomheder, har det modsatte vist sig at være tilfældet for Whiteaway.

I regnskabet forklarer ledelsen også selv fremgangen i det skift, som mange danskere har været nødsaget til at lave i deres hverdag.

»Fokus skiftede til aktiviteter i og omkring folks hjem, hvilket resulterede i en øget efterspørgsel på vores produkter i 2020. Onlinesalget så højere end normale vækstrater, eftersom fysiske butikker blev pålagt helt eller delvist at lukke deres butikker i en bestemt periode,« skriver ledelsen.

Whiteaways ledelse mener også, at koncernens fokus på salg til virksomheder og professionelle kunder har en stor del af æren. På det område er salget nemlig steget med 300 procent, skriver Finans.

Whiteaways stifter og bestyrelsesformand, Johannes Gadsbøll, formulerer også en stor tilfredshed med rekordregnskabet og forventer samtidig også, at væksten vil fortsætte i næste år også.