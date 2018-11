Aftale forhindrer ansatte i Danske Bank i at hjælpe i hvidvasksag, siger advokat for whistleblower.

Danske Bank bør lade alle sine ansatte tale frit i sagen om hvidvask i bankens estiske filial. Det mener Stephen M. Kohn, der er whistleblower Howard Wilkinsons advokat.

Howard Wilkinson er på grund af en tavshedsklausul forhindret i blandt andet at nævne navne på andre involverede personer og banker.

Kohn mener, at sådanne klausuler forhindrer retfærdighed, hvorfor alle bankens ansatte bør frigøres fra lignende aftaler.

Når mange ansatte har mundkurv på, kan de ikke bidrage til, at man kommer til bunds i den omfattende hvidvasksag, siger Kohn.

- Der er folk i Danske Bank, der ved, hvor langt det her gik, og hvem der er involveret. De har formentlig alle fået mundkurv på. De er bange for at være vidner.

- At være whistleblower kan ses som værende illoyal. Danske Bank bør sige til alle ansatte, at de er frie til at give al den information, de har, videre til de relevante myndigheder, siger Stephen M. Kohn.

Både Howard Wilkinson og Kohn har onsdag været til høring i Europa-Parlamentet om Danske Bank-sagen.

Her delte Wilkinson dele af den omstridte tavshedsklausul, men han har endnu ikke tilladelse til at dele den i sin helhed.

