Blot halvandet år nåede det københavnske madmarked WestMarket at blive, før de grå gitre blev rullet ned, og den sidste bod drejede nøglen om.

Nu er stedet blevet købt af det nordiske investeringsselskab NREP. Og de har helt andre planer for bygningen.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som NREP selv har sendt ud.

'Planen er at konvertere madmarkedet til et hotel med forventet åbning i første halvår 2020', lyder det.

NREP har underskrevet en 25-årig lejeaftale med 'et innovativt, internationalt hotelbrand', som kommer til at åbne sit første hotel i Danmark, oplyser investeringsselskabet.

Ombygningen forventes påbegyndt i starten af 2019.

»Ejendommen har gennem en årrække haft udfordringer – først med Toves Galleris konkurs og senere med WestMarkets madmarked. Bygningens dybde har gjort det svært at drive detailhandel i ejendommens inderste del, og vi ønsker derfor at ændre anvendelsen af ejendommens stueetage,« siger Investment Director i NREP Toke Clausen og fortsætter:

»Vi er overbeviste om, at de nye planer vil danne grundlag for en varig og bedre løsning for ejendommen til glæde for dens brugere, beboere og naboerne på Vesterbro.«

Ved overtagelse af ejendommen vil de nuværende stadeholdere være fraflyttet.

Foruden et hotel vil den del af ejendommen, som erhverves af NREP, fortsat huse Fitness World, Netto samt Føtex Food.

WestMarket åbnede 1. februar sidste år.

Madmarkedet var spået til at blive et gastronomisk samlingspunkt i hovedstaden, men blot halvandet år efter åbningen var der kun én bod tilbage. Siden september har der været helt lukket og slukket.