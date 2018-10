Westernspillet "Red Dead Redemption 2" er det mest forudbestilte spil nogensinde efter en vild åbningsweekend.

Westernspillet "Red Dead Redemption 2", der spilles på Playstation, har slået flere rekorder, siden det blev lanceret fredag.

Spillet har haft den bedste åbningsweekend nogensinde. Det har altså været det spil, der har solgt mest i weekenden, der fulgte efter spillets lancering.

Det oplyser Take Two, der er moderselskabet bag Rockstar Games, der har udgivet spillet, i en pressemeddelelse.

Spillet solgte for mere end 725 millioner dollar - svarende til 4,8 milliarder kroner - de tre første dage efter lancering og overgik dermed klart forventningerne.

"Red Dead Redemption 2" er dermed den næststørste succes, som Rockstar Games har sendt på gaden.

Det er kun overgået af "Grand Theft Auto V", der nåede over 1 milliard dollar i omsætning efter tre dage og blev lanceret en tirsdag.

Sony Interactive Entertainment har bekræftet, at "Red Dead Redemption 2" har sat flere rekorder hen over weekenden.

"Red Dead Redemption 2" er det mest forudbestilte spil på Playstation Network nogensinde, fremgår det af meddelelsen.

Playstation Network er en onlinebutik, hvor man kan købe spil.

Spillet er også det, der er blevet solgt mest på én enkelt dag. Spillet har haft den bedste åbningsweekend.

"Red Dead Redemption 2" er den største underholdningsudgivelse i 2018.

Spillet fik fremragende anmeldelser, da det blev lanceret. Det tager udgangspunkt i 1899, hvor man følger Arthur Morgan og hans bande af forbrydere, der kæmper sig vej gennem USA efter et røveri.

Spiludvikleren Take Two har ellers været ramt på aktiekursen, efter at spillet har været forsinket to gange.

Det er nok ikke noget, som selskabet tænker så meget på længere, da Take Two-aktien stiger omkring 11 procent efter nyheden om salgstallene for "Red Dead Redemption 2".

