Stjernekokken Wassim Hallal risikerer at blive stævnet, efter isbaren Isfryd - som han var medejer af - for et år siden gik konkurs.

Det skyldes, at kuratoren af konkursboet - Allan Vistisen - har fundet såkaldt omstødelige forhold.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Ifølge kuratoren har Wassim Hallal og den anden medejer, erhvervsmanden Anders Winther, fået udbetalt penge fra Isfryds konto på tidspunkter, hvor de burde have været klar over, at selskabet var insolvent.

Wassim Hallal fik i dagene op til og efter, at Isfryds direktion og bestyrelse - som han var en del af - fratrådte, udbetalt 200.000 kroner. Anders Winther fik udbetalt 85.000 kroner.

»Efter min opfattelse burde man have foretaget en konkursbegæring frem for at lave disse udbetalinger. Der er ingen tvivl om, at medejerne har haft et tilgodehavende i Isfryd, men de bør ikke sætte sig foran de simple kreditorer,« siger Allan Vistisen til Finans.

Én enkelt ting står dog i vejen for at føre omstødelsessager mod Wassim Hallal og Anders Winther. Der er nemlig ingen midler tilbage i konkursboet til at føre sagerne.

En af dem, der har penge i klemme i konkursen, Martin Jørgensen, der er indehaver af Skarø Is, oplyser dog til Finans, at han arbejder på at skaffe de nødvendige penge til at føre sagerne. Han håber, at andre kan være villige til at stille sikkerhed for sagerne mod, at de kan få hans tilgodehavende ved en sejr, da sagen er principiel for ham.

I en skriftlig udtalelse til Finans forklarer Wassim Hallal, at han ikke har nogen bemærkninger til forløbet op til konkursen eller til beskyldningerne.