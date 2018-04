En større gruppe topchefer i USA tjener mere end 1000 gange så meget, som den typiske ansatte i deres selskab.

København. Den flere år gamle diskussion om aflønning af topdirektører har i USA ført til, at der nu er et krav om, at selskaber skal offentliggøre topchefer løn i forhold til den typiske medarbejder.

En samling af de informationer foretaget af erhvervsmediet Bloomberg viser, at mange direktører får mere end 1000 gange, hvad den gennemsnitlige medarbejder tjener.

Tallet er udregnet på medianlønnen, den løn, hvor halvdelen af de ansatte tjener mindre og den anden halvdel mere.

- Wallmarts administrerende direktør, Doug McMillon, blev betalt 22,8 millioner dollar - 139 millioner kroner - sidste år eller 1188 gange mere end selskabets medianløn, skriver Bloomberg News.

Medianlønnen i Wallmart, en stor kæde af enorme varehuse med hundredtusindvis af ansatte, var på 19.177 dollar - 117.000 kroner - sidste år.

Doug McMillon er dog langt fra den, der ligger længst foran sine ansatte. Helt i top ligger Frank Bisignano, direktør i First Data. First Data laver betalingsløsninger.

Frank Bisignano tjente 102,2 millioner dollar sidste år, og det var markante 2028 gange medianlønnen i selskabet.

Diskussionen om topchefers lønninger har også raset i Danmark, hvor blandt andet storaktionæren ATP har kritiseret lønninger til eksempelvis Nets Bo Nilsson, der tjente over en halv milliard via forskellige bonusser i 2017 og 2016, da selskabet blev børsnoteret.

- Den lønstigning, der har været de sidste årtier, har ikke begunstiget middelklassen og arbejderklassen. Den er gået til dem i toppen, sagde debatredaktør på Finans.dk Magnus Barsøe i Debatten på DR2 sidste år i et meget set klip.

- De, der sidder i toppen, må tænke på, at hvis de bliver ved med at tage en større del af kagen, end de er berettiget til, så kommer der en foragt og væmmelse hos den menige borger.

/ritzau/